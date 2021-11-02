Французского актера Эри Аббитана обвинили в изнасиловании. Мужчина задержан

Французский актер Эри Абиттана был задержан в Париже по обвинению в изнасиловании, заявляет радиостанция France Info. Артист был доставлен в здание судебной полиции для проведения следственных действий, его допросили.
Известно, что 30 октября на Абиттана поступило заявление в отделение полиции за изнасилование, однако имя обратившейся женщины не уточняется. Актер снимался в таких картинах, как "Безумная свадьба", "Да здравствует Франция!", "С вещами на вылет!", "Безумные соседи".
На декабрь у него были запланированы гастроли по Франции с собственным спектаклем, а на февраль у мужчины была расписана премьера новой части фильма "Безумная свадьба". Получится ли выполнить все запланированные дела, теперь неизвестно.