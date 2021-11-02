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Французского актера Эри Аббитана обвинили в изнасиловании. Мужчина задержан

4:33:5011/2/2021
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Мужчину допросили полицейские. Расследование дела продолжается.

Задержан Французский актер. Фото: Instagram aryabittan

Французский актер Эри Абиттана был задержан в Париже по обвинению в изнасиловании, заявляет радиостанция France Info. Артист был доставлен в здание судебной полиции для проведения следственных действий, его допросили.

Известно, что 30 октября на Абиттана поступило заявление в отделение полиции за изнасилование, однако имя обратившейся женщины не уточняется. Актер снимался в таких картинах, как "Безумная свадьба", "Да здравствует Франция!", "С вещами на вылет!", "Безумные соседи".

На декабрь у него были запланированы гастроли по Франции с собственным спектаклем, а на февраль у мужчины была расписана премьера новой части фильма "Безумная свадьба". Получится ли выполнить все запланированные дела, теперь неизвестно.

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