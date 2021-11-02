Миллионера приговорили к пожизненному сроку за несколько убийств

В США миллионеру, которого обвинили в убийстве собственной подруги и приговорили к пожизненному заключению, выдвинули новое обвинение за убийство 1982 года. Сообщается, что тогда пропала жена Роберта Дерста – Кэтрин Дерст. Девушка, с которой магнат в сфере недвижимости находился в браке 9 лет, исчезла сразу после конфликта с мужем, который произошел 31 января. Тело погибшей так и не удалось найти.
Во время следственных действий мужчина заявил, что посадил возлюбленную на поезд, а что с ней произошло, он не знает. Его подруга Сьюзан Берман помогла мужчине оправдаться, подтвердив его ложные доказательства. По версии следствия, Дерст сам расправился со своей супругой.
В октябре мужчина был приговорен к пожизненному заключению за убийство той самой подруги, которая помогла ему оправдаться. Тогда 21 год назад ее тело было обнаружено в доме с огнестрельным ранением в голову. Убийство случилось незадолго до запланированного допроса по делу о пропаже жены миллионера.