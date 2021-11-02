Пользовательница тик-ток разоблачила парня с помощью зеркала

Девушка под ником @tiffanykristenxo поделилась с подписчиками тем, как разоблачила парня. В видео она рассказывает, что лежала со своим молодым человеком в кровати. Возлюбленные лежали в разные стороны головами. Тогда она поместила зеркало между пальцами ног и решила проверить, чем занимается ее парень на своем смартфоне.
Затем девушка спросила парня, чем он занимается, на что мужчина заявил, что разглядывает автомобили. Но в зеркале Тиффани заметила фотографии полуголых женщин.
В завершении видео мужчина показывает своей девушке заранее сохраненную фотографию машины, а после продолжает рассматривать фотоснимки дам в красном нижнем белье. Девушка ответила «Да, красное мне нравится» и молодой человек понял, что его раскрыли.
Пользователи в комментариях разделились на два лагеря и разошлись во мнениях, кто-то поддержал Тиффани, заявив, что похоть – это измена, а кто-то написал, что не видит в этом ничего плохого.