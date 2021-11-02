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Пользовательница тик-ток разоблачила парня с помощью зеркала

5:00:1911/2/2021
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Мужчина думал, что его ни в чем не подозревают.

Девушка разоблачила парня. Фото: tiffanykristenxo

Девушка под ником @tiffanykristenxo поделилась с подписчиками тем, как разоблачила парня. В видео она рассказывает, что лежала со своим молодым человеком в кровати. Возлюбленные лежали в разные стороны головами. Тогда она поместила зеркало между пальцами ног и решила проверить, чем занимается ее парень на своем смартфоне.

Затем девушка спросила парня, чем он занимается, на что мужчина заявил, что разглядывает автомобили. Но в зеркале Тиффани заметила фотографии полуголых женщин.
В завершении видео мужчина показывает своей девушке заранее сохраненную фотографию машины, а после продолжает рассматривать фотоснимки дам в красном нижнем белье. Девушка ответила «Да, красное мне нравится» и молодой человек понял, что его раскрыли.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря и разошлись во мнениях, кто-то поддержал Тиффани, заявив, что похоть – это измена, а кто-то написал, что не видит в этом ничего плохого.

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