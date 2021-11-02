У трех знаков зодиака 2 ноября 2021 года будет отличный день

Под Солнцем Скорпионом и Луной в Весах у трех знаков Зодиака будет великий день 2 ноября 2021 года. Телец, Скорпион и Весы будут чувствовать себя невероятно сосредоточенными на том, что нам нужно решить, что приведет к внутреннему чувству успеха и уверенности.
В этом окне, прежде чем Меркурий и Юпитер поменяют знаки и мы испытаем Супер Новолуние в Скорпионе , важно максимально использовать такие дни, как сегодня.
В то время как Солнце-Скорпион побуждает нас меняться и трансформироваться, Луна в Весах предупреждает о балансе и гармонии, пишет Your Tango.
Вместе эти два энергетических элемента помогут нам сосредоточиться на том, чего мы хотим достичь не только сегодня или на этой неделе, но и в предстоящем лунном цикле, который завершится в мае 2022 года.
Пришло время четко понять, что вы надеетесь построить и чего достичь, поскольку мы заканчиваем год и начинаем новый.
Мы можем быть втянуты внутрь, желая и жаждя более глубокого покоя, который мы пережили недавно, чтобы мы могли не только исцелиться от того, что мы недавно прошли, но чтобы мы могли размышлять обо всем, что мы пережили за последний год.
Во многих отношениях через это размышление мы обретаем баланс, и Луна в Весах тоже поможет.
Это приходит в форме способности принять все, что мы испытали, все, что мы чувствовали, и дать нам возможность найти баланс и принятие в этом.
Это означает, что мы сможем выйти за рамки мышления, если бы мы только сделали что-то другое или что-то большее, и вместо этого позволим нам понять, что все именно так, как должно быть в данный момент.
Теперь единственное, что останется, - это сосредоточиться на том, что находится перед нами в данный момент, зная, что у нас есть уверенность, чтобы противостоять всему, что встречается на нашем пути.
3 знака зодиака, у которых 2 ноября 2021 года будет отличный день
Весы (23 сентября - 22 октября)С Луной в вашем знаке и Меркурием, проходящим последние несколько градусов вашего знака сегодня, это шанс согласовать ваши слова и чувства. Это означает, что вы сможете обрести новый мир по отношению ко всему, через что вы проходили в последнее время, что позволит вам, наконец, положить конец различным вопросам.
Всякий раз, когда мы проходим через глубокий переход, это всегда вопрос того, чтобы позволить эмоциональной пыли осесть, чтобы теперь мы могли ясно увидеть, кто мы есть и каковы последствия этого выбора. С начала сезона Скорпионов вы немного боролись, даже если только внутренне, в этом танце туда-сюда между желанием двигаться дальше и все же желанием, чтобы все обернулось по-другому.
Возможно, даже при рассмотрении вопроса о возвращении к той ситуации, в которой вы недавно нашли ясность. Но всему этому придет конец, и вы, наконец, сможете осмыслить вещи, даже если это означает просто принять все, что произошло. Позвольте энергии сегодняшнего дня зарядить вас энергией для этой совершенно новой части вашего путешествия, потому что ясно, что она будет непохожа ни на что из того, что вы когда-либо испытывали.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Уже более глубокий сезон Скорпиона и ожидание того, что на этой неделе придет столько энергии, означает, что вы должны чувствовать себя на вершине своей игры во всех смыслах этого слова. Этот месяц всегда дает вам шанс перезагрузиться и вернуться в то пространство того, кем вы являетесь на самом деле, или даже выйти на новый уровень аутентичности.
Конечно, это означает избавление от тех частей себя, которые больше не подходят, но даже это то, в чем вы становитесь все более опытными, поскольку знаете, что высвободить означает в конечном итоге получить. Сегодня вы должны чувствовать себя уверенно и открытыми для перемен. Готовы взять на себя все, что будет дальше в вашем путешествии, со способностью видеть вещи ясно, а не через призму страха или недостатка.
Даже если вы чувствуете, что готовы заняться делами, помните, что вам не нужно делать все за один день. Вы можете не торопиться, спланировать и облегчить рост, который потребуется от вас в этом новом путешествии.
Единственное, от чего стоит держаться подальше, - это не догадываться, почему вы так хорошо себя чувствуете. Неважно, проясняется ли все в нашей жизни извне или нет, важно, какую энергию мы вкладываем в это, и вы заслуживаете того, чтобы хорошо относиться к себе и своему путешествию, потому что вы работали ради этого.
Телец (20 апреля - 20 мая)Когда мы приближаемся к Суперноволунию в Скорпионе, вы должны почувствовать себя более живыми и сосредоточиться на том, что нужно выяснить, благодаря Урану в вашем знаке активного участия в этом лунном месяце. Недавно вы исследовали тему стабильности нетрадиционным способом, что означает, что вы отказались от традиционных представлений о безопасности, чтобы освободить больше места для того, что является действительно прочным фундаментом.
Это касается вашей карьеры, отношений и даже общего жизненного пути. То, что мы следовали всем правилам, и похоже, что это на хорошем счету, не означает, что это действительно так. что нам нужно. Используйте все эти знания сегодня, чтобы позволить себе создать следующую главу в своей жизни. Помните, что когда вы чувствуете себя заземленным и защищенным, вы можете позволить Вселенной направлять ваши шаги, что, в конце концов, будет иметь решающее значение.