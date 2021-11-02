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Россиянина обвинили в издевательствах над больной бабушкой жены ради роликов в TikTok. Семья сделала заявление

4:55:3611/2/2021,Дарья Костина
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В беседе с «Курьер.Среда» Александр рассказал, как возникла идея создать «Тик-Ток», почему он и его супруга снимали контент со своей больной бабушкой, собирали ли они донаты и главное - что показала проверка со стороны Следкома.

В Челябинске семейная пара снимала видео для «Тик-Тока» с бабушкой. Некоторые ролики с участием пожилой женщины набирали по 10 миллионов просмотров. Фото: Pixabay.com

В Челябинске семейная пара снимала видео для «Тик-Тока» с бабушкой. Некоторые ролики с участием пожилой женщины набирали по 10 миллионов просмотров. Однако этим увлечением заинтересовался Следственный Комитет и полиция. По некоторым данным, Александр и его супруга Валерия издевались над пожилой родственницей и все это выкладывали в сеть какое-то время.

После того, как новость о роликах в «Тик-Токе» запестрила во всей паблика страны, председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области доложить о проверке обстоятельств издевательств над пожилой женщиной со стороны ее родственников. Минсоцразвития Челябинской области заявили, что готовы помочь пенсионерке.

- Поступок родственников пожилой бабушки бесчеловечный, достоин общественного порицания и, возможно, на грани закона. Мы обратились в сети TiKTok к родственникам с просьбой выйти на контакт, чтобы обеспечить полноценный уход за больной деменцией бабушкой, — сообщили в ведомстве.

Журналист «Курьер.Среда» попытался выяснить: действительно ли над женщиной, которая в прошлом работала учителем географии, издеваются ее родственники. В беседе с «Курьер.Среда» 1 ноября Александр рассказал, как возникла идея создать «Тик-Ток», почему он и его супруга снимали контент со своей больной бабушкой, собирали ли они донаты и главное - что показала проверка со стороны Следкома. Известно, что за пожилой родственницей Валерия и Александр ухаживают почти пять лет.

- Во время учебы я иногда приходил в гости к моей будущей жене. Иногда мы вместе с ней ходили в гости к бабушке. Спустя некоторое время бабушка стала жить под постоянным присмотром семьи. Получается так, что я помогаю ухаживать за бабушкой примерно 4 года. Когда я с ней познакомился, у нее уже проявлялись признаки болезни. Заболевание установил врач психиатр. Постепенно болезнь прогрессировала и поведение бабушки очень сильно менялось. Мне было страшно! Ее поведение беспокоило всех вокруг. Соседи вызвали полицию. Даже мои друзья приходили на помощь к моей жене, когда меня не было рядом! Вы никогда не поймете, если не сталкивались с подобными заболеваниями! Болезнь может коснуться любого человека, это не зависит от старости. Есть много пожилых людей в здравом уме, - рассказал Александр.

Идея создать Тик-Ток пришла в большей степени для помощи и освещения жизни с пожилыми родственниками с различными диагнозами, делится Александр. Мужчина также поделился, что часто бывает на передачах как тиктокер.

- Наша личная жизнь не является чем-то секретным, мы снимались с женой на разных телеканалах. В этом нет ничего стыдного и плохого. В Тик-Ток снимаем видео про всякое разное. Тик-Ток удобен тем, что по сути, является хорошим мобильным видеоредактором. Там мы используем все возможные эффекты, звуки, маски стандартные технические возможности платформы для своих видео. Люди в комментариях видели бабушку и писали положительно о ней. Им нравится какая она милая, хорошая и ухоженная. Мы не единственные люди, которые снимают видео про болезнь. Делятся советами по уходу и поддерживают морально. И не считают это постыдным! Разные люди выделяют одинаковые признаки и особенности поведения больных. Наши видео привлекают внимание больше, чем у других людей по той же теме. Все, кто столкнулся с этим, понимают, как меняется жизнь семьи, - делится тиктокер Александр.

Мужчина также рассказал и про всевозможные обвинения в истязаниях бабушки и донаты за ролики с ней. Челябинский тиктокер считает, что некоторые СМИ распространили неверную информацию. Александр рассказал, что если бы было насилие, то аккаунт удалили модераторы.

- Недавно про нас начали распространять лживую информацию. В связи с представленной информацией в СМИ появились отрицательные мнения нашего ухода за бабушкой и тем, что мы снимаем видео в Тик-Ток. Распространяется наглая ложь в СМИ. В нашу сторону идет травля. Все видео в Тик-Ток проходят модерацию. Если бы видео содержали жестокость, насилие и другие противоправные действия – все видео были бы заблокированы, а аккаунт был бы удален давным-давно! Это стандартная процедура для всей сети интернет! Наши видео набирают более 10 млн просмотров, аккаунт до сих пор не удален, а видео смотрят люди. Мы не используем нашу бабушку, чтобы заработать. Мы не нарушаем права, не издеваемся, не бьем никого. Донаты тоже не собираем, - поделился с журналистом «Курьер.Среда» Александр.

Что касается проверки, то, по словам Александра, следователи придут к ним домой в ближайшее время. О ее результатах тиктокер обещал поделится в сети.

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Снимал Тик-Ток. издевались над бабушкойЧелябинский тиктокер
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От редакции

Действительно ли семейная пара могла издеваться над своей бабушкой?

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