Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой в Тихом океане

В Тихом океане подводная лодка США столкнулась с не отмеченной на карте горой. Все случилось в Южно-Китайском море в начале октября, но тогда подробности столкновения не раскрывались.
– По результатам проверки стало известно, что подводная лодка ВМС США USS Connecticut совершила столкновение с горой, которая не была отмечена на карте. Инцидент произошел в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе, – пишет РБК со ссылкой на официального представителя 7-го флота ВМС США Хейли Симс.
Результаты проверки по данному факту были переданы командиру седьмого флотом вице-адмиралу Карлу Томасу. Исходя из результатов проверки он примет решение о необходимости дальнейших действий.
Также сообщается, что при столкновении судно получило повреждение балластных цистерн. Субмарина наехала на естественное препятствие носом. Среди пассажиров судна пострадали 11 моряков, которые получили ушибы, синяки, порезы и ранения. Два человека получили травмы средней тяжести.
Инцидент взволновал и представителей МИД Китая. Чжао Лицзянь заявил, что США должны сообщить республике о подробностях данного столкновения и предоставить информацию о том, насколько пострадала окружающая среда.