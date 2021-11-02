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Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой в Тихом океане

5:06:0011/2/2021
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Пострадали 11 моряков, которые получили различные травмы.

Подводная лодка США столкнулась с горой. Фото: Pixabay.com

В Тихом океане подводная лодка США столкнулась с не отмеченной на карте горой. Все случилось в Южно-Китайском море в начале октября, но тогда подробности столкновения не раскрывались.

– По результатам проверки стало известно, что подводная лодка ВМС США USS Connecticut совершила столкновение с горой, которая не была отмечена на карте. Инцидент произошел в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе, – пишет РБК со ссылкой на официального представителя 7-го флота ВМС США Хейли Симс.

Результаты проверки по данному факту были переданы командиру седьмого флотом вице-адмиралу Карлу Томасу. Исходя из результатов проверки он примет решение о необходимости дальнейших действий.

Также сообщается, что при столкновении судно получило повреждение балластных цистерн. Субмарина наехала на естественное препятствие носом. Среди пассажиров судна пострадали 11 моряков, которые получили ушибы, синяки, порезы и ранения. Два человека получили травмы средней тяжести.

Инцидент взволновал и представителей МИД Китая. Чжао Лицзянь заявил, что США должны сообщить республике о подробностях данного столкновения и предоставить информацию о том, насколько пострадала окружающая среда.

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