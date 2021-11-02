Костюм на новогодний утренник в детском саду: в чем встретить Год Тигра девочке и мальчику

В преддверье Нового года в детских садах проводят утренники к празднику. Перед родителями встает вопрос о выборе самого лучшего и нарядного костюма. Костюм надо выбирать, не только по внешним данным, он также должен быть комфортным и удобным для ребенка, чтобы не стеснял движения.
Костюм на Новый год для ребенка.
1.Тигр.
Это самый ходовой костюм на 2022 год. Костюм состоит из шорт и жилета, выполненных из меховой ткани, а также дополняет его шапочка с ушками. Костюм подойдет как для мальчиков, так и для девочек, но стоит помнить, что многие родители могут отдать предпочтение именно этому костюму, за его актуальность.
2.Гусар.
Этот костюм подойдет серьезным деткам. Состоит костюм из брюк и жилета, а также головного убора. В этом костюме ваш ребенок будет выгодно отличаться от других детей.
3. Платье из мультфильма «Холодное сердце»
У девочек этот мультик сейчас на пике популярности, они любят его героев — Эльзу и Анну. На прилавках магазина, а также в интернет-магазинах можно приобрести для своей принцессы костюм Эльзы. Это платье с длинной летящей, переливающийся юбкой. Дополнить образ можно браслетом и ожерельем, а также красивыми и изящными туфельками. В этот костюме ваша дочурка будет просто ослепительна.
4. Трансформер Бамблби
Среди мальчиков очень популярны трансформеры, поэтому ваш малыш с радостью будет на новогоднем утренники трансформером. Костюм состоит из комбинезона с принтом трансформера и маски. Костюм смотрится очень эффектно, глаз от него никто не сможет оторвать.
5. Ниндзя
Мальчики очень любят все виды борьбы, поэтому очень удачным будет для них костюм ниндзя. Состоит он из кимоно и шапочки. Цвета могут быть разные, но традиционно костюм выполнен в черно-красной палитре. Ребенок в таком костюм будет смотреться весьма мужественно.