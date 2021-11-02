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В России хотят отменить полисы ОМС

6:12:5211/2/2021
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В поликлиники придется ходить со смартфоном.

Полисы могут отменить. Фото: МФЦ

В Госдуме России в первом чтении приняли закон, согласно которому использование бумажных полисов обязательного медицинского страхования скоро будет прекращено. Вероятно, полисы теперь будут считываться со штрих-кодов на телефоне.

– Все будет зависеть от желания граждан. Будет доступен пластиковый вариант данного документа, также его можно будет отсканировать через штрих-код, – сообщают в комитете Госдумы.

Оформить такой документ получится у каждого гражданина России, даже если у него нет бумажного полиса на руках.
Также сообщается, что перевод на реестровую форму позволит отказаться от полисов ОМС, а вся необходима информация будет зафиксирована в реестре застрахованных людей, который будет создаваться в момент получения гражданства или рождения.

– Чтобы получить медицинскую помощь нужно будет просто предоставить документ, удостоверяющий личность в медучреждении. Например, паспорт и бумажные полисы никто спрашивать уже не будет, – заявляет парламентарий.

Возможность использования бумажных вариантом полисов ОМС будет сохранена.

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госдумастрахованиеполисОМС+Штрих-код.
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