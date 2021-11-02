Чудодейственные открытки с Днем Казанской иконы Божьей Матери чудесной красоты и нежности: отправь ближнему 4 ноября

Казанская икона Божьей Матери
Пускай поможет и ответ на все найдет.
Пусть защитит своею благодатию,
Любовь и радость в дом ваш принесет!
Богородицы Казанскую икону
Чтим сегодня, в этот час.
Мир наполнен колокольным звоном,
Поздравляю от души я вас.
Богородица пускай своею рукою
От любой беды всегда хранит.
Жизнь печалью не тревожит никакою
И душа пускай от горя не болит.
С праздником Казанской Божьей Матери,
С датой сегодня, замечательной,
Пусть защищает всегда твой очаг,
Пусть все невзгоды превратит лишь в пустяк!
Пусть укрывает семью ото зла,
Пусть наделяет надеждой всегда,
Пусть все молитвы твои исполняет,
И от несчастий тебя охраняет!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru