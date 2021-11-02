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Чудодейственные открытки с Днем Казанской иконы Божьей Матери чудесной красоты и нежности: отправь ближнему 4 ноября

8:00:5411/2/2021
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День Казанской иконы Божией Матери отмечается 4 ноября в честь освобождения Москвы от поляков ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, у которых во время сражения был при себе ее чудотворный образ.

День Казанской иконы Божией Матери. Фото: Pixabay

Казанская икона Божьей Матери
Пускай поможет и ответ на все найдет.
Пусть защитит своею благодатию,
Любовь и радость в дом ваш принесет!

День Казанской иконы Божией Матери

Богородицы Казанскую икону
Чтим сегодня, в этот час.
Мир наполнен колокольным звоном,
Поздравляю от души я вас.

Богородица пускай своею рукою
От любой беды всегда хранит.
Жизнь печалью не тревожит никакою
И душа пускай от горя не болит.

День Казанской иконы Божией Матери

С праздником Казанской Божьей Матери,
С датой сегодня, замечательной,
Пусть защищает всегда твой очаг,
Пусть все невзгоды превратит лишь в пустяк!

Пусть укрывает семью ото зла,
Пусть наделяет надеждой всегда,
Пусть все молитвы твои исполняет,
И от несчастий тебя охраняет!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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