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В Новосибирске СГК поможет семьям пострадавших работников после трагедии в лицее № 12: Трое мужчин упали в яму с кипятком, один умер

8:32:4311/2/2021,Дарья Костина
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Мужчины получили тяжелейшие ожоги тела. Всех троих в срочном порядке госпитализировали в больницу. Слесарь СГК умер в реанимации.

В Новосибирске люди провалились в яму. В ней оказался кипяток. Фото: Mash Siberia

В Новосибирске в лицее №12 трое рабочих провалились в яму с кипятком 1 ноября. Как рассказывал «Курьер.Среда», слесарь из лицея и два рабочих 36 и 54 лет из Сибирской генерирующей компании делали осмотр теплового узла в подвале лицея. Однако в какой-то момент, бетонный пол провалился под тяжестью, все трое упали в яму с кипятком.

Мужчины получили тяжелейшие ожоги тела. Всех троих в срочном порядке госпитализировали в больницу. А сегодня, 2 ноября, стало известно, что слесарь СГК умер в реанимации. Как рассказали «Курьер.Среда» в пресс-службе компании 2 ноября, семьям пострадавших и погибших оказывают необходимую помощь.

- Мы находимся на связи с семьями сотрудников, компания готова оказать им необходимую помощь и поддержку. В настоящее время теплосеть, подающая ресурс зданию, отключена. В ближайшее время ответственные службы проведут необходимые работы. Мы подадим тепло после устранения ими повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили в СГК.

В компании также сообщили, участок повреждённого водопровода ими не эксплуатировался, находится в зоне ответственности лицея. В лицее происшествие комментировать отказались. Состояние двоих выживших оценивается как тяжелое. Связаться «Курьер.Среда» с семьями сибиряков пока не удалось.

Однако многие сибиряки не удивились трагедии. Новость об обрушении пола в учебном заведении вызвала волну хейта в адрес монополистов СГК.

Отметим, что СК РФ по Новосибирской области организовал проверку. Вот, что сообщает ведомство.

-По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Следкоме.

Редакция «Курьер.Среда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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новосибирскпогибли рабочиеупали в яму с кипятком
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