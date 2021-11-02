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Продавших личные данные россиян Навальному арестовали в Москве

12:44:3011/2/2021
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Мужчины занимались продажей сведений о звонках и передвижениях граждан, которых им «заказывали». Задержанные утверждают, что не имели представления, за кем следят, а просто выполняли заказ.

Алексей Навальный пользовался услугами задержанных в Москве "детективов". Фото: navalny

В Москве задержали трех человек, обвиненных в продаже личных данных россиян через даркнет. В числе прочего они невольно помогли в расследованиях, организованных основателем ФБК Алексеем Навальным (ФБК - включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанные - Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев - покупали поддельные печати и делали липовые документы, позволяющие востребовать распечатки звонков в салонах связи под видом сотрудников полиции, проводящих расследование. У каждого была определенная функция — один принимал заказы, другой ходил по салонам по документам, изготовленным третьим подозреваемым. Именно эти данные были использованы и при расследовании отравления Алексея Навального.

Всем троим предъявлены обвинения по статьям за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков и за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

Басманный суд Москвы принял решение о помещении подозреваемых под домашний арест.

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расследованиедетективыдаркнетАлексей Навальный
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