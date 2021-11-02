Продавших личные данные россиян Навальному арестовали в Москве

В Москве задержали трех человек, обвиненных в продаже личных данных россиян через даркнет. В числе прочего они невольно помогли в расследованиях, организованных основателем ФБК Алексеем Навальным (ФБК - включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанные - Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев - покупали поддельные печати и делали липовые документы, позволяющие востребовать распечатки звонков в салонах связи под видом сотрудников полиции, проводящих расследование. У каждого была определенная функция — один принимал заказы, другой ходил по салонам по документам, изготовленным третьим подозреваемым. Именно эти данные были использованы и при расследовании отравления Алексея Навального.
Всем троим предъявлены обвинения по статьям за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков и за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Басманный суд Москвы принял решение о помещении подозреваемых под домашний арест.