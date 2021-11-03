Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Южные Тауриды: с поздней ночи 4 ноября до рассвета 5 ноября 2021 года можно наблюдать магические звездопад. Как загадать желание

4:00:5811/3/2021
0

Этот один из немногих звездопадов этого месяца начался еще 10 сентября и продлится до 20 ноября. Каждый желающий в силах увидеть это прекрасное явление.

Звездопад является по-настоящему красивым явлением. Фото: Pxfuel.com
Звездопад является по-настоящему красивым явлением. Фото: Pxfuel.com

С 4 на 5 ноября ожидается звездопад Южные Тауриды. В ноябре ожидается не так много астрономических явлений, что делает это событие по-настоящему особенным. Но для начала стоит разобраться — падают ли звезды на самом деле?

Как оказалось, падают вовсе не звезды. Многие люди стали жертвами кино и преданий. На самом деле падают метеориты, а яркое свечение обосновывается тем, что космическое тело сгорает в атмосфере Земли. Зачастую метеориты уничтожаются, не добираясь до Земли. Но в редких случаях им все-таки это удается. Во всяком случае, такое происходит невероятно редко.

Звездопад Южные Тауриды начался еще 10 сентября и будет продолжаться до 20 ноября. Пик активности уже пройден, но это не значит, что нет возможности увидеть метеоритный поток вновь, поскольку это явление видно буквально во всем мире.

Также звездопады ожидаются с 11 на 12, с 17 на 18, с 20 на 21 и с 27 на 28 ноября. Будущие звездопады будут совершенно разной частоты. Некоторые будут активными, а за некоторыми придется понаблюдать длительное время, чтобы заметить космическое тело. Как бы то ни было, все звездопады будут видны в России.

Отметим, что некоторые люди делятся своими историями о том, как сбылось их желание, загаданное во время звездопада. Чтобы загадать желание, необходимо мысленно представить образ желаемого и попросить об этом у высших сил. Делиться своим желанием ни с кем нельзя.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
звездопадноябрь 2021тауриды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как часто вы видите падение звезд?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Южные Тауриды: с поздней ночи 4 ноября до рассвета 5 ноября 2021 года можно наблюдать магические звездопад. Как загадать желание
4:00:58 11/3/2021
Южные Тауриды: с поздней ночи 4 ноября до рассвета 5 ноября 2021 года можно наблюдать магические звездопад. Как загадать желание
В Новосибирске РПЦ зовет православных на молебен против коронавируса в режим запрета массовых мероприятий
3:55:07 11/3/2021
В Новосибирске РПЦ зовет православных на молебен против коронавируса в режим запрета массовых мероприятий
В Новосибирске экстренно сел Boeing 747 с горящим двигателем: Лайнер летел в Китай и запросил посадку в Толмачево
3:28:49 11/3/2021
В Новосибирске экстренно сел Boeing 747 с горящим двигателем: Лайнер летел в Китай и запросил посадку в Толмачево
В российских школах наложили запрет на массовость до 2024 года
3:14:53 11/3/2021
В российских школах наложили запрет на массовость до 2024 года
2022: как год «трех двоек» отразится на знаках по восточному гороскопу. Кого Водяной Тигр обнимет и ласково поцелует
3:00:00 11/3/2021
2022: как год «трех двоек» отразится на знаках по восточному гороскопу. Кого Водяной Тигр обнимет и ласково поцелует
Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве после 7 ноября
2:45:39 11/3/2021
Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве после 7 ноября
Список погибших в рухнувшем под Иркутском Ан-12 стал известен
2:34:46 11/3/2021
Список погибших в рухнувшем под Иркутском Ан-12 стал известен
Уголовное дело о халатности после изнасилования второклассника школьниками возбудил СК на Кубани
2:17:19 11/3/2021
Уголовное дело о халатности после изнасилования второклассника школьниками возбудил СК на Кубани
В разбившемся Ан-12 под Иркутском погибли семь граждан трех стран: Новые подробности крушения
2:01:13 11/3/2021
В разбившемся Ан-12 под Иркутском погибли семь граждан трех стран: Новые подробности крушения
Погода на осенние каникулы в Москве и Санкт-Петербурге: может ли прийти похолодание
2:00:51 11/3/2021
Погода на осенние каникулы в Москве и Санкт-Петербурге: может ли прийти похолодание