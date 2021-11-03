Южные Тауриды: с поздней ночи 4 ноября до рассвета 5 ноября 2021 года можно наблюдать магические звездопад. Как загадать желание

С 4 на 5 ноября ожидается звездопад Южные Тауриды. В ноябре ожидается не так много астрономических явлений, что делает это событие по-настоящему особенным. Но для начала стоит разобраться — падают ли звезды на самом деле?
Как оказалось, падают вовсе не звезды. Многие люди стали жертвами кино и преданий. На самом деле падают метеориты, а яркое свечение обосновывается тем, что космическое тело сгорает в атмосфере Земли. Зачастую метеориты уничтожаются, не добираясь до Земли. Но в редких случаях им все-таки это удается. Во всяком случае, такое происходит невероятно редко.
Звездопад Южные Тауриды начался еще 10 сентября и будет продолжаться до 20 ноября. Пик активности уже пройден, но это не значит, что нет возможности увидеть метеоритный поток вновь, поскольку это явление видно буквально во всем мире.
Также звездопады ожидаются с 11 на 12, с 17 на 18, с 20 на 21 и с 27 на 28 ноября. Будущие звездопады будут совершенно разной частоты. Некоторые будут активными, а за некоторыми придется понаблюдать длительное время, чтобы заметить космическое тело. Как бы то ни было, все звездопады будут видны в России.
Отметим, что некоторые люди делятся своими историями о том, как сбылось их желание, загаданное во время звездопада. Чтобы загадать желание, необходимо мысленно представить образ желаемого и попросить об этом у высших сил. Делиться своим желанием ни с кем нельзя.