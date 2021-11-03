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Доктор Мясников назвал противопоказания для прививки от коронавируса

2:05:5611/3/2021
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С некоторыми заболеваниями прививку стоит делать в первую очередь.

Противопоказания для прививки. Фото: Pixabay.com

Доктор Александр Мясников рассказал о противопоказаниях от вакцинация COVID-19. Одним из главных противопоказаний является анафилактический шок, случившийся после проставления первой прививки. Также не стоит проходить вторую ступень, если в течении четырех часов после первой прививки возникла аллергическая реакция.

А вот тромбоз или и прохождение лечения кроверазжижающими медикаментами нельзя отнести к противопоказаниям. Также прививку можно ставить при наличии таких заболеваний, как ожирение, диабет, астма, онкология, почечные заболевания, болезни легких, печени, ревматоидный артрит.

– Носителям таких заболеваний нужно ставить вакцину в первую очередь, потому что они состоят в группе риска, – сообщает Александр Мясников.

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заболеванияпрививкипротивопоказанияКовид вакцина
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