Доктор Мясников назвал противопоказания для прививки от коронавируса

Доктор Александр Мясников рассказал о противопоказаниях от вакцинация COVID-19. Одним из главных противопоказаний является анафилактический шок, случившийся после проставления первой прививки. Также не стоит проходить вторую ступень, если в течении четырех часов после первой прививки возникла аллергическая реакция.
А вот тромбоз или и прохождение лечения кроверазжижающими медикаментами нельзя отнести к противопоказаниям. Также прививку можно ставить при наличии таких заболеваний, как ожирение, диабет, астма, онкология, почечные заболевания, болезни легких, печени, ревматоидный артрит.
– Носителям таких заболеваний нужно ставить вакцину в первую очередь, потому что они состоят в группе риска, – сообщает Александр Мясников.