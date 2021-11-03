«Было очень страшно»: В Бердске мать с 8-летним ребенком до мурашек напугали трупы в черных мешках в приемном покое ЦГБ

В Бердске мать 8-летней школьницы испугалась черных мешков, вывезенных через приемный покой БЦГБ.
Как рассказала «Курьер.Среда» Мария (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.), она отправилась в поликлинику на ул. Боровой вечером, так как ее дочь сильно ушибла колено, вечером 2 ноября. Мать девочки очень удивилась, увидев, как двое мужчин из медперсонала везли на кушетке в черных мешках «нечто», похожее на труп.
- Два трупа в герметичных чёрных мешках вывезли, вроде как из реанимации и ковидники. Было очень страшно это видеть. Дочь задавала вопросы, «что это» и «кто это». Неужели нельзя было вывезти от посторонних глаз? - недоумевает горожанка в беседе с "Курьер.Среда" 3 ноября.
В пресс-службе БЦГБ редакции сообщили следующее:
- Больные ковидом госпитализируются в ковидном отделении на ул. Попова, а не в отделении на ул.Боровой, где находится приёмный покой. Ввоз и вывоз каких-либо мешков в помещениях БЦГБ, их содержимое, время определённых действий медперсонала - все это регламентировано должностными обязанностями сотрудников БЦГБ и установленными нормативами, - заявил начальник пресс-службы БЦГБ Аркадий Ефимович.
Также дополнительно он пояснил, что медработник не должен отчитываться каждому, кому вдруг стало интересно, что и куда транспортируется.
- Это больница, где люди рождаются, лечатся, и, к сожалению, порой умирают. Если, в данном случае, действительно транспортировалось тело человека, то информация об этом - кто, куда, и зачем, тем более является конфиденциальной, в рамках закона,- прокомментировали в пресс-службе.
Отметим, что при условии транспортировки умерших от коронавируса больных, процедура осуществляется со всеми санитарными требованиями. Санитары должны быть в защитных костюмах, а тело должно находиться, как минимум в двух мешках или же в специальном боксе. В современное время жертв ковида хоронят в закрытом гробу, чтобы избежать распространения опасной инфекции.