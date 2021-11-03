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«Было очень страшно»: В Бердске мать с 8-летним ребенком до мурашек напугали трупы в черных мешках в приемном покое ЦГБ

4:47:3511/3/2021,Алина Бурова
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Бердчанка предположила, что из реанимации вывезли умерших от коронавируса. В пресс-службе больницы заявили, что все действия медперсонала регламентированы должностными обязанностями сотрудников и установленными нормативами.

Санитары везут черный мешок на медицинской каталке. Что внутри - неизвестно. Фото: Предоставлено героиней

В Бердске мать 8-летней школьницы испугалась черных мешков, вывезенных через приемный покой БЦГБ.

Как рассказала «Курьер.Среда» Мария (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.), она отправилась в поликлинику на ул. Боровой вечером, так как ее дочь сильно ушибла колено, вечером 2 ноября. Мать девочки очень удивилась, увидев, как двое мужчин из медперсонала везли на кушетке в черных мешках «нечто», похожее на труп.

- Два трупа в герметичных чёрных мешках вывезли, вроде как из реанимации и ковидники.  Было очень страшно это видеть. Дочь задавала вопросы, «что это» и «кто это». Неужели нельзя было вывезти от посторонних глаз? - недоумевает горожанка в беседе с "Курьер.Среда" 3 ноября.

В пресс-службе БЦГБ редакции сообщили следующее:

- Больные ковидом госпитализируются в ковидном отделении на ул. Попова, а не в отделении на ул.Боровой, где находится приёмный покой. Ввоз и вывоз каких-либо мешков в помещениях БЦГБ, их содержимое, время определённых действий медперсонала - все это регламентировано должностными обязанностями сотрудников БЦГБ и установленными нормативами, - заявил начальник пресс-службы БЦГБ Аркадий Ефимович.

Также дополнительно он пояснил, что медработник не должен отчитываться каждому, кому вдруг стало интересно, что и куда транспортируется.

- Это больница, где люди рождаются, лечатся, и, к сожалению, порой умирают. Если, в данном случае, действительно транспортировалось тело человека, то информация об этом - кто, куда, и зачем, тем более является конфиденциальной, в рамках закона,- прокомментировали в пресс-службе.

Отметим, что при условии транспортировки умерших от коронавируса больных, процедура осуществляется со всеми санитарными требованиями. Санитары должны быть в защитных костюмах, а тело должно находиться, как минимум в двух мешках или же в специальном боксе. В современное время жертв ковида хоронят в закрытом гробу, чтобы избежать распространения опасной инфекции.

Бердчанка считает, что провести данное мероприятие можно было бы вдали от посторонних глаз. Фото: Предоставлено героиней

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