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Коронавирус наступает: в каких регионах России продлят локдаун после 7 ноября

4:24:3711/3/2021
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В некоторых регионах ситуация критическая.

Карантины в регионах России. Фото: Pixabay.com

Нерабочие дни в России продлятся до 7 ноября, однако в сети появилась информация о том, что карантин продлят. Представители Кремля призвали не верить такой информации и сообщили, что не собираются продлевать нерабочую неделю на федеральном уровне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал Россиян не верить информации о продлении карантина на федеральном уровне, мужчина призывает ориентироваться только на официальные источники.

Также Песков сообщил, что руководители регионов страны наделены полномочиями, которые позволяют им самостоятельно принимать решение о продлении нерабочих дней. Так уже поступили в Москве и столичном регионе, начав карантин с 28 октября. Также в Нижегородской области губернатор продлили локдаун до 14 ноября.

А Минобрнауки не против продления дистанционного режима в вузах страны.

– С 8 ноября руководители вузов имеют право продлить дистанционный формат обучения или же продолжить его в формате самостоятельной работы, – говорится в ведомстве.

Также образовательным учреждениям разрешено проводить аттестацию и сессию в дистанционном режиме.

Власти Московской области сообщали еще до начала нерабочих дней о том, что продлевать карантин в регионе не будут.

– Из-за ситуации с коронавирусом власти многих регионов обсуждаю продлении карантинных мер. В столичном регионе таких мер принято не будет, – говорится в сообщении.

А вот правительство Нижегородской области стало первыми из всех субъектов России, которые продлили период нерабочих дней, не закончив основной период карантина. Стоит учесть, что меры ограничения в регионе действуют с 25 октября. В области продолжает развиваться распространение вируса, а количество свободных коек в больницах составляет всего 13%.

Еще в Нижегородской области были ужесточены меры ограничения из-за пандемии. Там перестали работать непродовольственные магазины, кинотеатры, концертные залы, парикмахерские и сауны а кафе и рестораны продолжат работать только на вынос и на доставку.

Руководство Удмуртии пока не собирается продлевать период нерабочих дней, а глава Александр Бречалов сообщил, что решение будет принято исходя из статистики по числу зараженных на 7 ноября. Если рост заражаемости не прекратится – возможно продление.

– Если все будут вакцинироваться, мы сможем к 8 числу забыть о карантине, но если распространение вируса не остановится, безусловно останемся дома, а в крайнем случае придется ужесточить правила самоизоляции и все, – сообщает Александр Бречалов.

Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что продление нерабочих дней в регионе нельзя исключать, также он поручил оперативному штабу по борьбе с вирусом в регионе, принять решение 6 ноября, опираясь на статистические данные по заболеваемости.

А Власти Амурской области будут принимать решение на день позже, чем в Коми. Там обсуждение вопроса о продлении карантинных мер запланировано на 7 ноября.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что не исключает введение дополнительных мер в регионе.

– Нам нужно сбить такую вспышку вируса, если не сможем, придется продлить нерабочую неделю, – считает он.

А вот руководители Псковской области сразу перешли к жестким мерам ограничения. Там не будет отменена система работы общественных мест по QR-кодам. Так будут осуществлять свою деятельность общественные учреждения даже в период новогодних праздников.

– QR-коды не можем не оставить, думаем над тем, как их расширить. Мы хотим, чтобы у нас все функционировало и планируем соблюсти все требования Роспотребнадзора, – сообщает губернатор.

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