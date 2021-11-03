Россияне получат по 12 792 рубля от власти России до 31 декабря 2021 года

В России продолжаются нерабочие дни. Как ранее сообщал "Курьер.Среда", глава государства Владимир Путин объявил каникулы из-за коронавируса с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом отмечалось, что некоторые регионы могут начать раньше или продлить нерабочие дни, индивидуально опираясь на ситуацию с коронавирусом.
Стоит отметить, что некоторые субъекты бизнеса продолжают трудиться. Им оплатят рабочие дни по обычной ставке, так как по двойному тарифу оплачиваются те дни работы, которые происходят в праздничные дни. Таковыми днями считаются 4,5,6 и 7 ноября. При том в России намерены поддержать малый и средний бизнес. Для того предусмотрены два вида поддержки - льготные кредиты, а также выплата на каждого работника в размере одного МРОТ. В 2021 году эта сумма составляет 12 792 рубля.
Все меры правительства РФ направлены на то, чтобы поддержать бизнесменов в период нерабочих дней. Всего на ти нужды власть уже предусмотрела 27 млрд рублей. Деньги получат около 2 млн россиян до 31 декабря 2021 года. Стоит отметить, что подать заявление на выплату можно уже с 1 ноября. Такой документ будут принимать до 15 декабря текущего года.