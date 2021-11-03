4 ноября - праздник иконы Казанской Богоматери: небесной нежности и душевности картинки и стихи для каждого

В день иконы Божией Матери Казанской
Всем желаем благодати несказанной,
Чтоб озарены сердца любовью были,
Дни безоблачно и лучезарно плыли!
Пускай души веры лучик согревает,
Божья Мать от всех невзгод оберегает,
Поклонимся и помолимся смиренно,
Озарит добром и миром нас вселенная!
***
Сегодня праздник светлый, чистый,
День Божьей Матери Казанской,
Улыбки искренней, лучистой,
И удали Вам хулиганской!
Пусть сбережет Святая Мать
От бед, ненастий и напастей,
И верно будет охранять
Покой, семью, и Ваше счастье!
В светлый день желаю счастья вам!
Тихого, земного, нежного,
Чтоб всё было по-хорошему,
И любовь была безбрежною!
Чтоб глазами Божией Матери
Были вы всегда присмотрены,
Чтобы все мечты и радости
До одной были исполнены!
***
Пусть Божьей матери Казанская икона
От боли исцелит, дом сделает спокойным,
Дарует мир в семье и даст обид забвенье
Через тепло душевного прощенья.
Молись ей от души, и Мать тебе ответит,
Не может отказать она заблудшим детям,
Она на путь нас истинный наставит
И светлым чудом горести исправит.