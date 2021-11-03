Самый разыскиваемый преступник России оказался миллионером

В России одним из самых разыскиваемых преступников страны является Юрий Чекин. Мужчина обвиняется в заказном убийстве в 2000 году прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина. Преступник владеет недвижимостью на 70 млн рублей.
– Его активы – это недвижимость на 70 млн рублей. До задержания мужчина планировал разделить их между сыном и племянницей, которая позже стала его гражданской женой, – сказал его адвокат Михаил Пуртов.
Напомним, 25 октября стало известно, что Юрия Чекина сдал правоохранительным органам собственный сын. А сам Чекин был арестован 28 октября после 20 лет розыска. Следствие считает, что он в 1900-х годах был главой контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. Там он через кооператив похитил 15,6 млн рублей, деньги принадлежали нефтегазодобывающему предприятию.
Прокуратура возбудила уголовное дело против Чекина за данное деяние, а он в ответ на это заказал убийство прокурора Юрия Бедерина, который был убит 25 июля 2000 года возле своего дома. Также сообщается, что с 1996 по 1998 годы задержанный организовал два убийства.