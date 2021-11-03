В Новосибирской области транспортный налог вырастет в 1,7 раз

В Новосибирской области жители региона будут платить транспортный налог в 1,7 раз больше, чем платили ранее. Такую информацию прокомментировал автоэксперт.
- Ничего хорошего в этом нет, сейчас идет экономический спад на фоне пандемии коронавируса. Считаю, что вводить новые затраты для населения – это не самое лучшее решение, которое можно назвать бесчеловечным, – сообщает резидент новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Также сообщается, что фиксированная ставка на транспортный налог не менялась на протяжении долгого времени. Такое повышение не отнесется к автомобилистам, владеющим машинами с мощностью свыше 250 лошадиных сил, потому что они платят максимальный налог – 150 рублей за лошадиную силу, пишет Комсомольская правда.