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В Новосибирской области транспортный налог вырастет в 1,7 раз

8:35:2011/3/2021
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Эксперт считает это решение бесчеловечным.

Налоги на авто повышают. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области жители региона будут платить транспортный налог в 1,7 раз больше, чем платили ранее. Такую информацию прокомментировал автоэксперт.

- Ничего хорошего в этом нет, сейчас идет экономический спад на фоне пандемии коронавируса. Считаю, что вводить новые затраты для населения – это не самое лучшее решение, которое можно назвать бесчеловечным, – сообщает резидент новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Также сообщается, что фиксированная ставка на транспортный налог не менялась на протяжении долгого времени. Такое повышение не отнесется к автомобилистам, владеющим машинами с мощностью свыше 250 лошадиных сил, потому что они платят максимальный налог – 150 рублей за лошадиную силу, пишет Комсомольская правда.

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