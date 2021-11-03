Как Бердск отметит День народного единства: Все о мероприятиях на 4 ноября 2021 года

Уже завтра, 4 ноября, в России будет отмечаться День народного единства. К сожалению, из-за пандемии коронавируса все праздничные мероприятия перенесли в онлайн-формат. В Бердске также отменили народные гуляния и концерты, все это пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили в администрации города. Но, несмотря на то, что праздник будем отмечать дистанционно, хуже он от этого не станет. Организаторы приготовили массу сюрпризов для жителей города.
Так, например, филармония Новосибирска проведет онлайн-концерт «Credo Chorus». Прозвучат лучшие хоровые произведения разных эпох в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, а после этого состоится онлайн-экскурсия по Государственному концертному залу им. А.М. Каца.
Также завтра стартует Всероссийская хоровая акция «Надежда», посвященная 50-летию песни с одноименным названием Николая Добронравова на музыку Александры Пахмутовой. Хоровые коллективы разных областей страны соберутся в знаковых для региона местах и исполнят песню «Надежда». А потом будет создан один видеоролик с творческими коллективами регионов. Его покажут как по телевидению, так и в интернете.
Кроме того, в Новосибирской области в онлайн-формате пройдет фестиваль «Кухни народов России». Фестиваль проходит совместно с проектом «Гастрономическая карта России» при поддержке Министерства культуры РФ. На нем можно узнать о популярных блюда разных регионов страны. Кроме того, известные культурные деятели, блогеры и журналисты приготовят известные сибирские блюда. А известные российские шеф-повара проведут мастер-классы и научат зрителей готовить блюда народов Крайнего Севера, Кузбасса, Горного Алтая, Бурятии и других. Мастер-классы и концерт пройдут в эфире телеканалов ОТС и РБК-ТВ Новосибирск. В соцсетях Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ при поддержке министерства культуры Новосибирской области пройдет онлайн-викторина «Вкусный путеводитель».