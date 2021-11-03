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Подробности смерти актера из «Бригады» Дмитрия Гуменицкого: за несколько месяцев до кончины он вышел из тюрьмы

8:32:3211/3/2021
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Весной этого года Гуменецкий освободился из колонии в Рязани по УДО из-за болезни. В тюрьму актер попал еще в 2016 году за наркотики: у Гуменецкого изъяли 280 килограммов концентрата спайса. В суде было установлено, что на отчаянный шаг актер пошел ради денег.

29 октября в хосписе умер актер сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий. Фото: lenta.ru

В Москве 29 октября в хосписе умер актер сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий. Однако о кончине исполнителя роли начальника охраны Саши Белого стало известно лишь 2 ноября. По некоторым данным, 49-летний бывший спецназовец-актер боролся с онколигией.

Известно, весной этого года Гуменецкий освободился из колонии в Рязани по УДО из-за болезни. В тюрьму актер попал еще в 2016 году за наркотики: у Гуменецкого изъяли 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии. В суде было установлено, что на отчаянный шаг актер пошел ради денег. Тогда актера отправили в колонию на 8 лет. Адвокат Гуменицкого рассказывал журналистом о простой жизни актера.

- Как установил суд, Гуменецкий не сбывал спайсы, ездил на стареньком автомобиле ВАЗ 2112, жил на съемной квартире и вообще, мягко говоря, не шиковал. Его толкнуло на преступление тяжелое финансовое положение. Он признал вину, раскаялся и очень сожалел о содеянном, — делился адвокат Гуменецкого Сурен Аванесян.

Имя Гуменицкого достаточно известно российскому зрителю и не только по роли в бандитской саге «Бригада». Актер играл в 6 фильмах, в их числе эпизодические роли в «Бумере», «Магнитные бури» и «Цена жизни».

Простились с актером 31 октября в Москве. На похоронах Дмитрия Гуменицкого были только родные и близкие.

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Почему актер жил скромно, имея огромные деньги?

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