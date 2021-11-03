Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Минобрнауки одобрили удаленную работу вузов после 7 ноября

9:17:1911/3/2021
0

Студентов должны уведомить о запланированном объеме работы за три дня.

Дистанционное обучение. Фото: Pixabay.com

В России с 8 ноября студенты вузов смогут продолжить дистанционное обучение, либо в формате самостоятельной работы, соответсвующий приказ выпустил Мионобрнауки.

– С 8 ноября вузы и научные учреждения могут продолжить дистанционное обучение, либо перейти на формат самостоятельного обучения, – сообщается в ведомстве.

Кроме того, вузам будет разрешено проведение промежуточной аттестации в удаленном формате.

Сотрудники вузов должны обеспечить полноценный доступ студентам к электронно-образовательной среде и производить контроль качеств дистанционных технологий, говорится в сообщении.
Также студентам нужно будет обеспечить методическую поддержку и за три дня уведомить о запланированном объеме работы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
карантинвузыминобрнаукиДистанционный формат.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будут ли продлены карантинные меры, как вы считаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь на ноябрь 2021: детальная информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне
9:00:29 11/3/2021
Лунный календарь на ноябрь 2021: детальная информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне
4 ноября - праздник иконы Казанской Богоматери: небесной нежности и душевности картинки и стихи для каждого
9:00:15 11/3/2021
4 ноября - праздник иконы Казанской Богоматери: небесной нежности и душевности картинки и стихи для каждого
Чем опасно самолечение коронавируса: как это отражается на тяжести постковидного синдрома
8:59:56 11/3/2021
Чем опасно самолечение коронавируса: как это отражается на тяжести постковидного синдрома
БердскВ Бердске разыскивается секретарь руководителя ЦГБ на зарплату 34 000 рублей в месяц
8:54:15 11/3/2021
В Бердске разыскивается секретарь руководителя ЦГБ на зарплату 34 000 рублей в месяц
Россиян призывают отказаться от участия в несогласованных акциях в нерабочие дни
8:45:12 11/3/2021
Россиян призывают отказаться от участия в несогласованных акциях в нерабочие дни
Бердск«Даже лекарства бесплатного не предложили»: В Бердске бабушка спросила, как жить после ковида 9-летней внучке
8:37:47 11/3/2021
«Даже лекарства бесплатного не предложили»: В Бердске бабушка спросила, как жить после ковида 9-летней внучке
В Новосибирской области транспортный налог вырастет в 1,7 раз
8:35:20 11/3/2021
В Новосибирской области транспортный налог вырастет в 1,7 раз
БердскПодробности смерти актера из «Бригады» Дмитрия Гуменицкого: за несколько месяцев до кончины он вышел из тюрьмы
8:32:32 11/3/2021
Подробности смерти актера из «Бригады» Дмитрия Гуменицкого: за несколько месяцев до кончины он вышел из тюрьмы
Новосибирская область установила рекорд по новым зараженным коронавирусом
8:25:07 11/3/2021
Новосибирская область установила рекорд по новым зараженным коронавирусом
БердскКак Бердск отметит День народного единства: Все о мероприятиях на 4 ноября 2021 года
8:19:35 11/3/2021
Как Бердск отметит День народного единства: Все о мероприятиях на 4 ноября 2021 года