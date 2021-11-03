В Минобрнауки одобрили удаленную работу вузов после 7 ноября

В России с 8 ноября студенты вузов смогут продолжить дистанционное обучение, либо в формате самостоятельной работы, соответсвующий приказ выпустил Мионобрнауки.
– С 8 ноября вузы и научные учреждения могут продолжить дистанционное обучение, либо перейти на формат самостоятельного обучения, – сообщается в ведомстве.
Кроме того, вузам будет разрешено проведение промежуточной аттестации в удаленном формате.
Сотрудники вузов должны обеспечить полноценный доступ студентам к электронно-образовательной среде и производить контроль качеств дистанционных технологий, говорится в сообщении.
Также студентам нужно будет обеспечить методическую поддержку и за три дня уведомить о запланированном объеме работы.