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Солить капусту в ноябре 2021: лучшие ближайшие даты ноября для засолки и квашения капусты по лунному календарю

4:45:5811/3/2021
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Засоленная капуста является неотъемлемой частью многих блюд, однако не все хозяйки знают, когда лучше всего в ноябре готовить любимую хрустящую закуску.

Самая хрустящая и вкусная засоленная капуста получается в период с конца октября и до середины ноября. Фото: Pixabay.com
Самая хрустящая и вкусная засоленная капуста получается в период с конца октября и до середины ноября. Фото: Pixabay.com

Капуста является частым гостем на столах россиян. Она добавляется во многие блюда: в солянку, в кислые щи, в борщ, в пироги и даже в салаты. Этот овощ богат многими витаминами и микроэлементами, полезными для здоровья, и является неотъемлемой частью плановых осенних заготовок к суровой зиме. Засолка капусты — процесс достаточно простой и нетрудоемкий, однако требует определенных условий. Считается, что лунная фаза влияет на вкус капусты, на ее структуру и даже на срок ее хранения. Все дело в бактериях, которые участвуют в процессе окисления капусты. Во время определенных лунных фаз они ведут себя активнее, потребляют больше углеводов из перемешанного с солью нашинкованного овоща, делая тем самым его вкуснее и долговечнее в хранении.

Когда в ноябре 2021 солить капусту?

По данным лунного календаря, засолкой капусты в ноябре лучше заниматься 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 числа. Именно в эти дни получается самая вкусная и хрустящая капуста, способная дать вашему организму витаминный заряд и поспособствовать работе пищеварения.
Любые процедуры с капустой лучше не проводить 3, 4, 5 и 7 числа. В это время вы сильно рискуете испортить овощ, в результате чего заготовка получится слишком кислой, слизкой и мягкой.
Оставшиеся ноябрьские дни считаются нейтральными и вполне подходят для любых капустных дел.

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