Магнитная буря 4 ноября 2021: неожиданный геоудар нанесло Солнце нашей планете. Как пережить резкое изменение космической погоды, рассказываем

4 ноября нашу планету неожиданно настигнет геомагнитный удар силой 4 и 5 баллов. По прогнозам, магнитная буря начнется ночью, 3 ноября, которая достигнет пяти баллов в 12 часов ночи по новосибирскому времени. Продержится такая обстановка три часа, затем сменится на волнение, силой в четыре балла, и, будет действовать до конца дня.
Как возникают геомагнитные буриКогда на поверхности Солнца возникает взрыв, то его называют солнечной вспышкой, которая происходит в активной области солнца. От вспышки выделяется огромная энергия, от которой выбрасываются потоки электронов, ионов и атомов в космос. Эти потоки сталкиваются с атмосферой нашей планеты, создавая колебания на ее поверхности. Мы называем их геомагнитными бурями.
Влияние магнитной бури на людейИсследования показывают, что геомагнитная активность влияет на здоровье, но могут быть как положительные, так и отрицательные последствия. В периоды умеренной магнитной обстановки, люди могут испытывать дополнительный прилив энергии, но при сильной — наоборот, появляется слабость, может заболеть голова, резко повышается или снижается давление. Люди, с хроническими заболеваниями, могут испытывать ухудшение симптомов болезни.
Наши читатели доказывают ее воздействие:
- С самого утра голова горит внутри, давит.
- Во рту горит и даже краснеет. И глаза начинают чесаться. Даже и чихание возникает. Всё как при простуде ОРЗ.
- Давит в горле, невроз, трясутся коленки.
Как справиться с последствиямиКогда атмосфера Земли находится в неспокойном состоянии, то нужно свести к минимуму физическую активность. Не делайте резких движений, которые могут вызвать падение давления. Гуляйте медленно, с умеренной скоростью.
Желательно принимать успокаивающие растительные средства, снимающие эмоциональное напряжение. Это может быть пустырник, валериана или растительные препараты.
Откажитесь от продуктов, способных удерживать жидкость в организме. Это могут быть соленые огурцы, острые приправы, копчености. В то же время пейте больше зеленого чая или простой воды, что поможет снизить вязкость крови.
Проветривайте помещение, в котором вы находитесь, и проводите больше времени на свежем воздухе.