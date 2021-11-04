Высокое давление может вызывать тошноту: нормальное, низкое и высокое давление и их последствия

Когда у меня высокое кровяное давление? На 140/90 или уже на 130/80? Кардиолог Андреас Зейхер объясняет, какие ценности опасны для здоровья. И почему мы должны уделять гораздо больше внимания «более низкому» значению артериального давления.
Каждый пятый житель Германии не знает, что у него высокое кровяное давление. Было бы важно, чтобы каждый знал свои ценности - самое позднее к 30. Потому что, если сердце постоянно качает кровь по телу со слишком большим давлением, это повреждает кровеносные сосуды. Увеличивается риск атеросклероза, а вместе с ним и инсультов , сердечных приступов и поражения почек.
Но где начинается высокое кровяное давление, соматическая гипертония? Это зависит от того, даст ли ответ немецкий или американский врач, пишет Focus Online.
Это высокое кровяное давлениеЕсли давление в сосудах постоянно слишком высокое, врачи говорят о повышенном артериальном давлении, гипертонии. Это заболевание сердечно-сосудистой системы. У 95 процентов заболевших нет органической причины (первичная гипертензия). Примерно в пяти процентах случаев можно определить органическую причину, например сужение почечных артерий (вторичная гипертензия).
В США уже некоторое время действуют более строгие значения артериального давления, чем в Германии. Любой, у кого на тонометре значения выше 130/80 мм рт.ст., считается пациентом с высоким кровяным давлением и нуждается в терапии. В Германии это только в случае 140/90 мм рт.
мм рт. ст.Единица измерения мм рт.ст. - это сокращение от миллиметров в столбце ртутного столба. До появления цифровых устройств для измерения артериального давления артериальное давление измерялось механически с помощью манжеты на плечо и ртутного столба.
Предполагается, что более низкие значения спасают жизни. «Результаты SPRINT показали, что в группе с целевым артериальным давлением <120 мм рт. Ст. Было почти на четверть меньше смертей и почти на треть меньше сердечно-сосудистых событий, таких как инсульты и сердечные приступы. Это снижение сердечно-сосудистых заболеваний может быть четко продемонстрировано статистически, это явные преимущества », - сказал терапевт и гериатр Питер Ниманн в интервью« Medscape ». ». Немецкий врач много лет работает в США и поэтому знаком с тамошней практикой лечения значений артериального давления.
Поскольку споры о более строгих значениях артериального давления разгораются снова и снова, FOCUS Online поговорил с Андреасом Зейхером, директором клиники кардиологии, ангиологии и нефрологии Франкфуртской университетской клиники.
«Немецкие значения артериального давления более разумны»Если Zeiher добивается своего, спорить больше не о чем: «Немецкие значения артериального давления, как они указаны в рекомендациях ESC, являются более разумными», - поясняет кардиолог в интервью. Они также принимают во внимание то, как измерялось артериальное давление - именно на практике, а не дома.
Слабым местом исследования SPRINT является то, что участники измеряли артериальное давление дома. Там он всегда ниже - примерно на 5 мм рт.ст., потому что люди обычно более расслаблены. Кроме того, не были включены пациенты с диабетом и инсультом, что означало, что отсутствовали важные группы риска. «Более строгие ценности не нужны», - убежден кардиолог. Если бы врачи установили более низкие значения артериального давления и для Германии, «это привело бы к ненужным заболеваниям многих людей», - говорит Зейхер. Это, в свою очередь, имеет далеко идущие последствия - например, для психики пострадавших, которые могут чувствовать стигматизацию.
Тем не менее, согласно руководящим принципам ESC, действующим в Германии, для спасения жизней необходимо обязательно лечить высокое кровяное давление. В немецкий Фонд сердца считает: «90000 смертей можно было бы избежать с помощью оптимального лечения для всех тех , кто пострадал от высокого кровяного давления.»
Обычно артериальное давление обозначается двумя значениями - например, от 120 до 80 (от систолического до диастолического).
Систолическое значение показывает давление, с которым кровь вытесняется из сердца в тело. Диастолическое значение измеряет артериальное давление, когда сердце наполняется кровью, то есть между двумя ударами сердца.
Повышенное артериальное давление или нет? Это идеальные значенияНемецкая лига гипертонии делит значения артериального давления на следующие категории:
- Оптимально: <120 мм рт.ст./<80 мм ртст.
- Нормальный: 120-129/80-84 мм рт.
- Нормальный высокий: 130-139/85-89 мм рт.
- Высокое кровяное давление 1 степени: 140-159/90-99 мм рт.
- Высокое кровяное давление 2 степени: 160-179/100-109 мм рт.
- Высокое кровяное давление 3 степени:> 180/> 110 мм рт.
- изолированное систолическое артериальное давление:> 140/<90 мм рт.
Слишком высокое верхнее значение артериального давления, значит:Последняя категория «изолированное систолическое артериальное давление» описывает феномен, когда только верхнее значение артериального давления является слишком высоким, а нижнее значение артериального давления находится в пределах нормы. В основном это проявляется у пожилых людей. Потому что с годами сосуды теряют эластичность. Если кровеносные сосуды больше не могут так гибко расширяться, это повышает кровяное давление.
... риск для:Соответственно, если верхнее значение артериального давления слишком высокое, это может указывать на повреждение сосудов и атеросклероз. Независимо от возраста риск инсульта значительно увеличивается, если значение систолического артериального давления постоянно превышает 160 мм рт.
Низкое значение артериального давления слишком высокое означает:Часто слишком мало внимания уделяется более низкому, диастолическому значению артериального давления. Это более опасно, особенно для молодых людей, если оно слишком высокое. В то же время это часто можно хорошо лечить, изменив образ жизни.
Меньшее значение - это сопротивление, которое кровообращение тела оказывает сердцу. Те, кто регулярно занимается спортом, тренируют свои кровеносные сосуды, и они не реагируют на стресс сокращением, что приводит к снижению артериального давления.
Низкое значение артериального давления особенно чувствительно к стрессу. Вот почему это должно быть измерено как можно более расслабленно, чтобы иметь смысл. «Если значение регулярно превышает 90 мм рт. Ст., К этому следует относиться очень серьезно», - объясняет Зейхер. «Это особенно опасно, когда диастолическое значение повышается ночью, когда кому-то действительно нужно расслабиться».
... риск для:Значения артериального давления днем и ночью - это нормально. Однако диастолическое значение должно быть как минимум на 5 мм рт. Ст. Ниже в фазе покоя. Долгосрочное измерение в течение 24 часов может определить, так ли это. Кроме того, чувствительные люди иногда ощущают давление в голове или более беспокойно спят.
«Нас беспокоит повышение диастолического артериального давления ночью», - поясняет кардиолог. Потому что он повреждает почки в долгосрочной перспективе , вызывает гипертрофию сердца (утолщение сердечной мышцы), а также может спровоцировать сердечный приступ.