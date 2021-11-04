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82-летняя бабушка сделала первую татуировку в TikTok: внучка поделилась фото

8:00:2511/3/2021,Cortney Moore | Fox News
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Как и большинство тех, кто делает тату впервые, Деде сказала, что процесс был болезненным, но она смогла отмахнуться от боли.

82-летняя бабушка делает первую татуировку. Фото: tiktok.com/@brandyoreilly


82-летняя Джуди Деде сказала, что хочет татуировку, и она имела это в виду; теперь она известна как "#TatGranny".
Сделать первую татуировку никогда не поздно.

Брэнди О'Рейли убедилась в этом не понаслышке, когда ее 82-летняя бабушка - Джуди Деде - объявила, что собирается купить чернил.

О'Рейли рассказала Fox News, что не могла поверить своим ушам, когда услышала, что Деде хочет сделать татуировку, и попросила ее повторить свое заявление для короткого видео в TikTok.
Пара даже не подозревала, что их семейное видео станет вирусным с 3,8 миллионами просмотров и растущим хэштегом «бабушка».

Деде решила, что хочет сделать татуировку по прихоти, после того, как прочитала статью женщины примерно ее возраста, в которой читателям предлагалось жить полной жизнью.
@brandyoreilly #tatgranny #mygrannyrocks ♬ original sound - Brandy O'Reilly


«Я прочитал статью, и она просто поразила меня. И тогда я сказал:« Знаешь что, я живу каждый день как можно лучше, потому что ты никогда не знаешь, что принесет завтра », - сказал Деде Fox: во время телефонного интервью. «Мы ходили по магазинам и только что остановились, чтобы пойти в продуктовый магазин, и я сказал:« Выключите машину. Я взорву вам голову ».
Я хочу сделать татуировку ». Они были ошеломлены».
Хотя Деде поделилась объявлением о своей татуировке 15 октября, она получила свой первый боди-арт 15 дней спустя, что дало ей время выбрать то, что она хотела. Знаковым моментом стало также семейное дело для семьи О'Рейли из Форт-Уэйна, штат Индиана.

«Было четыре поколения, которые делали ей татуировки», - сказал О'Рейли Fox.
«Два моих сына - ее правнуки - сделали с ней самую первую татуировку».

«Моя мать, я, моя жена и две мои невестки тоже сделали татуировки», - продолжил О'Рейли. «Мой 10-летний сын даже участвовал, и у него на руке была нарисована татуировка Шарпи, чтобы он мог стать частью большого дня бабушки».
Деде выбрала татуировку с уникальным скрипичным ключом, рыболовным крючком, лентой и сердцем на ее правом предплечье.

«Музыкальная нота охватила всю нашу семью», - сказал Деде. «Мы все немного склонны к музыке. Начиная с моей матери, которая писала музыку и много пела. И я был таким всю свою жизнь.
Я просто люблю петь и танцевать ".

Скрипичный ключ имеет небольшую ленточную деталь и удлинение рыболовного крючка, которое отдает дань уважения теще О’Рейли, умершей от рака в 2019 году, и отцу О’Рейли, который неожиданно умер от сердечного приступа в июле.
Есть также маленькое сердечко, которое символизирует всех близких, которых потеряли Деде и О'Рейли, а внутренний мир скрипичного ключа означает «душевное спокойствие семьи, зная, что мы всегда будем друг с другом», по словам О'Рейли.
«У нас было так много воспоминаний. Я думаю, это говорит само за себя о нашей семье», - сказал Деде Fox.
Как и большинство тех, кто делает тату впервые, Деде сказала, что процесс был болезненным, но она смогла отмахнуться от боли. Однако ей нужно вернуться, чтобы заполнить свой дизайн, так как ее татуировщик рекомендовал ей сделать перерыв из-за синяков. Скорее всего, для полного выздоровления Деде потребуется несколько недель.

На вопрос о десятках тысяч ее поклонников в TikTok, Деде сказала, что она «потеряла дар речи».
«Я никогда в своих самых смелых мечтах не могла представить, что это произойдет. И теперь я обнаруживаю, что даже был источником вдохновения для некоторых на TikTok», - добавил Деде. «Это просто снежный ком оттуда».
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