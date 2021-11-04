Новый внедорожник Chevrolet Beast представили покупателям

Интересный внедорожник создан на базе Chevrolet Silverado.
Chevy Beast, дебютирующий на выставке SEMA Show в Лас-Вегасе, представляет собой концептуальную сборку, которая представляет видение подразделения Chevrolet Performance о идеальном грузовике для бега по пустыне, пишет Fox News.
Beast - это Silverado, который был преобразован в четырехместный внедорожник с регулируемой подвеской с большим ходом, гоночными амортизаторами и 13,5 дюймами(около 35см) дорожного просвета.
Рама Silverado была укорочена и оснащена хромированной клеткой и открытым корпусом, что придает ему вид военной машины из видеоигр.
Полноразмерный полноприводный автомобиль короче Chevy Colorado, оснащенный 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом мощностью 650 л.с., подобным тому, который используется в Chevrolet Corvette Z06 последнего поколения, и оснащен 37-дюймовыми вездеходными шинами.
Chevy называет это концептом, но не планирует запускать его в производство как есть. Вместо этого, он предназначен для демонстрации послепродажных запчастей бренда.
Однако в следующем году он запускает новый 2022 Silverado ZR2, который представляет собой высокопроизводительный заводской пикап со специальной подвеской, предназначенной для езды по высокоскоростному бездорожью.
Имея только 420-сильный V8, он не будет прямым конкурентом 702-сильному Ram 1500 TRX, но амбициозный строитель, вероятно, мог бы использовать двигатель ящика Beast и некоторые мелочи из каталога Chevrolet Performance, чтобы превратить его в единое целое.