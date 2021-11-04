Непрерывные нерабочие дни в ноябре 2021: сколько они продлятся по приказу Владимира Путина и как будет оплачивать тем, кто трудится – положен ли двойной тариф

Президент Российской Федерации Владимир Путин еще в конце прошлого месяца подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября 2021 года на территории страны будут проходить нерабочие дни. Некоторые регионы вышли на «каникулы» немного раньше — 25 октября.
Отметим, что, согласно Трудовому кодексу РФ, ранее выходными днями являлись периоды с 30 по 31 октября, а также с 4 по 7 ноября. Первые три дня ноября же являлись нерабочими. При этом стоит учесть, что эта система касается тех, кто работает 5 дней в неделю. Если же работник выполняют трудовую обязанность по шестидневной системе, 5 и 6 ноября будут также нерабочими днями.
Согласно подписанному казу президента РФ, с 30 октября по 7 ноября этого года на работу выходят лишь те люди, которые работают в непрерывном производстве: в аптеках, магазинах, полицейские, государственные служащие и так далее.
Такое решение президента связано со сложившейся с COVID-19 ситуацией в стране. Во многих регионах нашей страны было принято решение запретить вход в торговые центры всем гражданам, не имеющим QR-код по факту вакцинации.
Как оплачивается работа в нерабочие дни?
Нерабочие дни будут оплачиваться с учетом обычного тарифа. Работа в выходные дни оплачивается по двойному тарифу. Если же сотрудник работал лишь несколько часов, его оплата будет производиться исключительно от того, сколько он присутствовал на рабочем месте. Все это являются часть Трудового кодекса РФ.