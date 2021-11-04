Ханука-2021: категорические запреты на праздник и сколько свечей зажигать. Как поздравить близких

С 28 ноября по 6 декабря все иудеи начнут празднование важного еврейского праздника — Хануки. По-другому этот день называют Праздником огней или Праздником восьми свечей. Празднуется же Ханука также 8 дней подряд.
Традиции Хануки:
В этот день иудеи зажигают свечи в определенном порядке. Так как праздник отмечается 8 дней, а его второе название связано с восьмью свечами, это количество свечей играет важную роль. В первый день зажигается одна свечка, которая находится дальше всего от дверей. Во второй день — две. В третий — три. И так до последнего дня.
У Хануки есть свой собственный символ. Это подсвечник ханукия. Его необходимо поставить на подоконник. Считается, что свет способен рассеять зло и нечистое.
В этот праздник детям принято дарить игрушки или деньги.
Кроме этого, в Хануку принято помогать нуждающимся, звать гостей домой за пышный стол, который будет состоять из сырных и жареных блюд.
Запреты Хануки:
В Хануку категорически запрещено оплакивать и поминать усопших. Это связано с тем, что по своей сути Ханука является праздником живых людей. В этот важный период нельзя находиться на диете, принимать участие в посте и заниматься уборкой дома, пока горят свечи.
Отметим, что праздник появился еще до нашей эры, во II веке перед рождением Иисуса Христа.