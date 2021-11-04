Почему диету лучше начинать на Новолуние 5 ноября 2021: как использовать лунную энергию с пользой для здоровья и отвести от своей фигуры дурной глаз

5 ноября 2021 года в 00:25 произойдет Новолуние в Скорпионе. Новолуние — это рождение нового месяца, символизирующее начало чего-то удивительного и уникального. В этом году Новолуние происходит под влиянием Венеры — покровительницы женщин. Это значит, что все дела, касающиеся красоты, например, уход за собой, будут заведомо успешны. То же самое касается диет. Многие женщины и девушки мечтают о точеной фигуре, идеальной в своих пропорциях и способной вдохновлять художников и фотографов на новые шедевры. Однако определиться с датой ее начала трудно и удобнее, в большинстве случаев, с «понедельника». В ответ на такие решения специалисты заявляют, что откладывать начало чего-то нового не стоит, ведь приближающееся Новолуние гарантирует успех любым внешним трансформациям, начиная от смены помады и заканчивая радикальной сменой имиджа.
Новолуние ноября будет проходить под эгидой Скорпиона. Что это значит? Скорпионы — существа властные и сильные, способные держать себя в руках и успешно защищаться от внешних угроз. Во время Новолуния в Скорпионе человеческая энергия удваивается, появляется стремление что-то менять в своей жизни, бороться до конца, до достижения успеха несмотря на возникающие сложные ситуации. Такое время наиболее благоприятно для совершенствования своего тела и реализации давно задуманных целей. Если вы хотите сесть на диету и похудеть, то Новолуние является лучшим временем для начала самосовершенствования. Однако важно понимать, что использовать голодовки и сильные ограничения в питании не стоит, поскольку радикальных поступков энергия новой луны не одобряет. Уходя в крайности, вы рискуете навредить себе и своему здоровью.
Специалисты предупреждают, что, пользуясь энергией Новолуния с целью стать лучше, вы ни в коем случае не должны сомневаться в себе и прекращать верить в результат. Сомнения и уныние, неверие может ослабить влияние новой луны на ваше преображение и прогресс изменений, в лучшем случае, будет минимальным. Аналогичная история произойдет и при вмешательстве второстепенных лиц в вашу жизнь. Не позволяйте кому-то внушить вам негативные мысли и игнорируйте попытки сбить вас с намеченного пути — смело идите к своей мечте и все получится, а Луна этому поспособствует.