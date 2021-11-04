Как правильно гадать по «Книге перемен» или по «Ицзин»

«Книга перемен» — западное название обширного философского труда, написанного в Китае еще в VIII веке до нашей эры. Он сыграл важную роль в становлении китайского мировоззрения, из-за чего во II веке перед Рождеством Иисуса Христа вошел в каноничное Пятикнижие конфуцианства. Подлинное название написанного — «Ицзин». Если перевести книгу дословно, получится «Канон перемен».
Книга состоит из 64 гексаграмм. Каждый из символов является схематичным представлением той или иной ситуации, происходящей в жизни человека. По своей сути, каждая из 64 фигур — жизненный совет, философское назидание с элементом гадания.
Как гадать по великому философскому труду?
Как оказалось, для гадания любому желающему пригодится сама книга и три монеты. Монеты необходимо подбросить 6 раз. Если деньги лягут на одну сторону, на бумажном листке необходимо нарисовать прямую линию. Если монеты ложатся на разные стороны, линию следует сделать с разрывом по центру. Соответственно, получится 6 линий. По толкованию книги, каждый человек сможет получиться ответ на свою судьбу.
Кроме материального варианта книги, в Сети существуют и электронные. Ими можно воспользоваться, но специалисты все же рекомендуют обратиться к бумажному формату, поскольку канон все же связан с книгой, а не цифровой разновидностью философского труда.
Отметим, что авторами «Книги перемен» являются высокообразованные люди с конфуцианским мировоззрением. Именно поэтому книга получила такой почтение среди китайских философов.