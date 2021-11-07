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Бустерная вакцина Pfizer: частый побочный эффект у 83% реципиентов - как проявляется?

12:30:5911/7/2021
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По данным Pfizer, у реципиентов бустерной инъекции есть пять побочных эффектов.

Побочные эффекты, которых можно ожидать от бустерной инъекции, также выявлены в ходе клинических испытаний. Фото: Pixabay.com

PFIZER Вакцина против COVID предлагается в качестве ревакцинации миллионам жителей Великобритании в попытке подавить COVID-19 этой зимой. Фармацевтический гигант подписал свою третью дозу после тщательного анализа данных клинических испытаний. Компания Pfizer также перечислила наиболее распространенные побочные эффекты, которые следует ожидать, причем один превосходит все остальные.

Национальная служба здравоохранения готовится к жаркой зиме, а COVID-19 все еще находится среди нас, а люди ютятся внутри. Чтобы превентивно поразить вирус, правительство Великобритании начало кампанию по усилению вакцинации, предлагая миллионам людей, наиболее подверженных риску, сделать третий укол, чтобы повысить уровень их защиты. Вакцина Pfizer Covid - одна из двух основных вакцин, предлагаемых группам высокого риска, пишет express.co.uk.

Множество данных, естественно, повлияло на решение предложить бустер-инъекцию, и Pfizer и регулирующие органы сочли это безопасным и эффективным.

Побочные эффекты, которых можно ожидать от бустерной инъекции, также выявлены в ходе клинических испытаний.

По данным Pfizer, у реципиентов бустерной инъекции есть пять побочных эффектов. Наиболее частым побочным эффектом была боль в месте инъекции, которая наблюдалась у 83 процентов реципиентов. За этим последовали головная боль, боли в мышцах и суставах и озноб.

Компания Pfizer оценила побочные эффекты в следующем порядке:

Боль в месте инъекции: 83 процента.
Усталость: 63,7 процента.
Головная боль: 48,4 процента.
Боль в мышцах и суставах: 39,1 процента.
Озноб: 29,1%.

Только у одного участника испытания после ревакцинации возникло нежелательное явление, которое было сочтено тяжелым.

У участника возникла лимфаденопатия или увеличение лимфатических узлов через два дня после укола.

Имею ли я право?

Дозы бустерной вакцины будут доступны в NHS для людей, наиболее подверженных риску COVID-19, которые получили вторую дозу вакцины не менее шести месяцев назад.

Это включает:

Люди от 50 лет и старше.
Люди, которые живут и работают в домах престарелых.
Передовые медицинские и социальные работники.
Люди в возрасте 16 лет и старше с заболеванием, которое подвергает их высокому риску серьезного заболевания COVID-19.
Люди в возрасте 16 лет и старше, которые являются основными лицами, осуществляющими уход за лицами, подверженными высокому риску заражения COVID-19.
Люди в возрасте 16 лет и старше, живущие с кем-то, у кого больше шансов заразиться инфекциями (например, с ВИЧ-инфицированным, перенесшим трансплантацию или проходящим лечение рака, волчанки или ревматоидного артрита).

Беременные люди, относящиеся к одной из подходящих групп, также могут получить бустерную дозу.

Национальная служба здравоохранения сообщит вам, когда придет ваша очередь принимать бустерную дозу. Важно не связываться с NHS до этого.

Большинству людей будет предложено записаться на прием в более крупный центр вакцинации, аптеку или местную службу NHS, например, в хирургию терапевта.

Медицинские или социальные работники, работающие на переднем крае, могут записаться на прием по бустерной дозе онлайн. Вам не нужно ждать, пока с вами свяжется NHS.

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