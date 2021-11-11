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В Бердске местная жительница заразилась коронавирусом и падала в обморок каждые полчаса

3:18:0511/11/2021
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Через 8 месяцев она перенесла заболевание вновь.

Жительница Бердска заболела ковидом и хотела написать прощальное письмо. Фото: Pixabay.com

В Бердске одна из местных жительниц переболела коронавирусом два раза: во время второй и четвертой волны. Вероника Южина заболела ковидом в октябре 2020 года. Тогда женщина так тяжело перенесла заболевание, что начала писать прощальное письмо сыну, потеряв надежду на выздоровление. Тогда помимо основных симптомов заболевания, у нее поднялась температура до 40 и не спадала. Когда пациентка позвонила в скорую, ей сказали, что смогут приехать только через несколько дней, объяснив это тем, что в городе есть пациенты в более тяжелом состоянии.

В итоге женщина решила обратиться в платную клинику, где ей трижды назначали курсы лекарственных препаратов, потому что первые два были не продуктивны. Через 9 дней после заражения, она решила поехать на КТ легких, на котором выяснилось, что поражение легких составляет 50%. Сибирячка начала терять сознание каждые полчаса, ее друг принес ее на руках в приемный покой, но на прием попасть не удалось. Врачи сказали, что отсутствуют места, пишет портал NGS.RU.

Но через некоторое время Южина стала поправляться. За все время лечения она потратила 20 тыс. рублей на препараты. А из-за нервов и перенесенной болезни потеряла 11 кг. Антитела в организме жительницы Бердска держались порядка 8 месяцев, затем их уровень начал спадать. Через год пациентка заболела вновь, но перенести заболевание удалось в более легкой форме. Заразился и сын Южиной, которому также удалось пережить эту инфекцию. Вакцинация девушке запрещена из-за аллергической реакции организма.

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