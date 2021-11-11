Где в Новосибирской области нужно предъявлять QR-код с 12 ноября 2021 года

В Новосибирской области с 12 ноября вводится система QR-кодов. Планируется, что такой контроль будет снят только в случае, если эпидемиологическая ситуация в городе пойдет на спад. Сейчас в уже требуется предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса при посещении театров, кинотеатров, концертов, спортивных мероприятий, фитнес-центров, парков аттракционов и детских развлекательных центров.
По информации Роспотребнадзора, с 12 ноября подтвердить прохождение вакцинации понадобится при посещении организации общественного питания, выставок, санаториев и различных баз отдыха. Исключениями станут только услуги по доставке заказов, еда навынос, общепиты на вокзалах, в аэропортах, АЗС и столовые на предприятиях.
Рестораны и кафе, которые работаю в круглосуточном режиме, не будут закрываться на ночь, при условии проверки наличия QR-кодов у посетителей. Такое решение связано с колоссальной нагрузкой на предприятия ресторанного бизнеса из-за пандемии коронавируса и с целью обеспечения безопасности для граждан.
Напомним, что QR-код можно получить в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте госуслуг. Он выдается при полном прохождении вакцинации от ковида или после перенесенного заболевания. После вакцинации документ действует один год, а после заболевания – полгода. В случае, если у вас на руках имеется отрицательный результат ПЦР-теста, вы также можете им пользоваться в течение трех дней. Также принимается справка о медотводе от вакцинации.