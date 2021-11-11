В Бердске за 45 млн рублей выставили на торги коттедж обанкротившегося экс-директора ЗАО «ЗСТМ» Сергея Шаплова

В Бердске выставлен на торги роскошный коттедж.
Как стало известно «Курьер.Среда», трехэтажное здание находится на территории бердского санатория «Борвиха». Начальная цена лота указанная на сайте portal-da составляет 44,78 млн рублей. Ранее цена лота была 56,68 миллиона рублей. Также на сайте указано, что общая площадь нежилого здания составляет 1082,4 кв.м. В коттедже 8 комнат. Внутри располагается гостиная с камином, три спальни, кухня, библиотека, кабинет, бильярдная, прачечная и бассейн.
Пол в помещении выложен керамогранитом. Потолок деревянный, подвесной. Все удобства проведены. В гараже даже имеется лифт для подъема на цокольный этаж.
Стоит отметить, что данный коттедж принадлежит Сергею Шаплову. Мужчина является бывшим гендиректором и соучредителем ЗАО «ЗСТМ». В 2020 году в отношении Сергея Шаплова было возбуждено уголовное дело прокуратурой Новосибирской области. Согласно вынесенной статье 199.2 УК РФ, предпринимателю вменяется сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере. Подчеркнем, что на торги были выставлены акции ЗАО «ЗСТМ». Долги завода составляют более 25 млн рублей.
Напомним, что ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Бердске за 60 млн рублей на торги выставили долгострой на земле Минобороны. Покупателем двух заброшенных пятиэтажек стал известный бизнесмен Виктор Голубев. Здания оперативно привели в пригодность для проживания. Заветные квадратные метры расхватали, как горячие пирожки.