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Скончалась заслуженная артистка России Валентина Малявина

7:36:5011/11/2021
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Она была первой женой Александра Збруева.

Скончалась популярная артистка. Фото: кадр из фильма

Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина. Она была первой женой Александра Збруева. Такое сообщение появилось на сайте Союза кинематографистов России. Сообщается, что артистка ушла из жизни еще 30 октября. Ей было 80 лет. О причинах смерти ничего не известно.

Валентина Малявина окончила театральное училище имени Щукина в 1962 году. Она снялась в более 40 фильмах. Например, «Иваново детство», «Король-олень», «Осенние соблазны», «Дневные поезда», «Подсолнух» и других. А в 1993 году актриса стала Заслуженной артисткой России. Напомним, что 2021 году Малявина ударилась головой при падении и потеряла зрение. А последние годы жизни она провела в пансионате для престарелых.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске двое мужчин в масках похитили ребенка прямо возле школы. Очевидцами происшествия стало порядка 10-и человек, но никто не вступился за жертву. Об этом рассказала мама одного из школьников, который стал свидетелем произошедшего. Позже стало известно, что похищенный оказался именинников, а все случившееся – креативный способ поздравления.

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