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«49 дней между жизнью и смертью»: турист из России в отпуске оказался в коме в Турции

6:57:2911/11/2021,Дарья Костина
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«Курьер.Среда» 11 ноября дочь Дмитрия Анастасия рассказала подробности того дня, когда три раза чуть не осталась сиротой. Мужчину нужно срочно транспортировать на родину, ведь страховка закончилась и из турецкой клиники пациента буквально выгоняют.

На пятый день отпуска в Турции у Дмитрия начался сильный кашель с кровью. Фото: Bash.News

Семья Япрынцевых из Стерлитамака (Башкортостан) оказалась в тяжелой ситуации: очередной отпуск в Турции превратился в трагедию. В долгожданный отпуск заграницу Дмитрий и его супруга Ольга прилетели 20 сентября, однако на пятый день у Дмитрий начался сильный кашель с кровью. Тогда чета решила вернуться домой, но по дороге в аэропорт состояние россиянина стало критическим - сердце Дмитрия останавливалось три раза, но тогда его спасли. 49 дней мужчина находится в частной клинике Турции между жизнью и смертью. Мужчину ввели в искусственную кому.

В беседе с «Курьер.Среда» 11 ноября дочь Дмитрий Анастасия рассказала подробности того дня, когда три раза чуть не осталась сиротой.

- Приехала скорая, за это время папу откачивают. Они приехали в больницу, его забрали в красную зону. Папа там остается, с 24 сентября он в реанимации, а 28 сентября ввели в кому искусственную. Он так пролежал 20 дней, через 20 дней вернули, он начал говорить, мы приехали. А на следующий ему снова плохо стало, снова ввели в кому. Вот 2 ноября ему сделали операции на легкие и бронхи, пустили трубку в грудную клетку, вывели из комы, стало хуже. Сейчас он в тяжелом состоянии. Отмечается Синдром Гийена – Барре. Ему нужны лекарства, - вспоминает дочь.

Анастасия также рассказала, что изначально диагноз был двусторонняя пневмония, но позже - коронавирус. Сейчас ее отца практически выгоняют из клиники - у семьи закончилась страховка. Местные врачи предложили транспортировать россиянина, однако никто из реаниматологов не хочет брать на себя такую ответственность. Примерная стоимость места в самолете с необходимыми приборами и присутствием узких специалистов будет стоить 300 000 рублей. Но денег у обычной семьи просто нет.

- Страховка отца закончилась, его могут в любой момент просто выгнать из больницы. Ему нужна транспортировка. Я звонила в Минздрав России, там сказали, что в порядке очереди только. Позвонили в МЧС, но они могут только до Москвы доставить экстренно. Нам не присылают никаких счетов за лечение, ничего вообще нет. Мы просто не знаем, сколько денег нам искать, и где. Очень надеемся, что нам поможет глава Республики Радий Хабиров. Мы очень на это надеемся, он много раз помогал, спасать жизни, - делится Анастасия Япрынцева.

Семья Дмитрия Япрынцева верит и надеется, что им помогут вернуть любимого мужа и отца домой в Россию. Известно, что на обращение семьи россиянина ответили сотрудники Центра управления республикой. Но пока на этом все.

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Почему турецкие врачи не выставляют счет за лечение россиянина?

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