Как женщины гадали на синичках в народный праздник 12 ноября? О чем извещало гадание на Синичкин день

Каждый год 12 ноября в Российской Федерации отмечается экологический праздник, созданный при поддержке Союза охраны птиц — Синичкин день. Пусть этому празднику совсем немного лет, для многих людей он стал днем ясновидения. Объясняется это тем, что по синичкам можно провести гадание.
Не менее важным праздником 12 ноября является дата поминовения святого Зиновия Синичника. По приметам этого события можно было предвосхитить холод зимы. Как бы праздник мы ни взяли, 12 ноября принято ухаживать за синицами: делать для них кормушки и кормить. Если вы найдете болеющую синицу или птенца, выпавшего из гнезда, это будет знаком. Такую птичку нужно выходить и сделать домашним любимцем.
Подкармливать синичек можно привычными семечками, а также тыквой, коноплей, крупами и даже салом. Однако последнее не должно быть соленым.
В этот день существует множество примет. Например, если вы заметите мертвую птичку, в вашу жизнь может прийти беда. К ней нужно основательно подготовиться, чтобы не стать жертвой сложившихся обстоятельств. Если к одной кормушке прилетит целая стая, придет снег. Если синицы будут шуметь, придут морозы.
Гадать же в этот день можно с помощью подкормки. Кушанье клали и в кормушку, и на землю. Считалось, если они начнут кушать то, что на земле, придет богатство. Если же то, что в кормушке — домашний скот начнет лучше плодиться.