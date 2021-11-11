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В Новосибирске объявили план "Перехват" из-за вооруженных грабителей

7:02:2711/11/2021
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Налетчики уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей.

Задержанных за разбой заключили под стражу. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске 7 ноября двое злоумышленников оказавшись в автомобиле Volkswagen Polo, завладели им, угрожая водителю ножом. Также преступниками был похищен мобильный телефон пострадавшего. Об этом в отделение полиции заявил 22-летний молодой человек, который являлся собственником машины, такая информация появилась на официальном сайте Главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Сотрудниками полиции был объявлен план "Перехвата". Координаты автомобиля были разосланы наружным нарядам. Через несколько часов похитителей заметили сотрудник правоохранительных органов в районе одного из домов по улице, Троллейной. Автомобиль был остановлен, а сами молодые люди задержаны. Также в машине был обнаружен нож, – говорится на сайте ведомства.

Подозреваемых доставили в территориальное отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Злоумышленниками оказались двое молодых людей из Новосибирска. Старшему 29 лет, младшему 26. Оба ранее уже привлекались к ответственности за совершение различных преступлений. На них было возбуждено уголовное дело за "Разбой". Обоих подозреваемых заключили под стражу.

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автопохищениезадержание
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