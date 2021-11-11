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Работники КБУ Бердска и художественная школа "Весна" отказались от вакцинации против коронавируса. Мэр Евгений Шестернин велел отстранить таких сотрудников от работы

9:25:5511/11/2021
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Перед началом заседания глава города обратил внимание на то, что обсуждается именно исполнение, а не отрицательные или положительные качествах постановления главного государственного санитарного врача по Новосибирской области о прохождении обязательно вакцинации от коронавируса.

Отказавшихся от вакцинации отстранят от работы. Фото: Pixabay.com

Мэр Бердска поручил заместителям отстранить от работы граждан, которые выразили категорический отказ от прохождения вакцинации от коронавируса. В число таких вошли директор и некоторая часть учителей детской художественной школы "Весна". Также около 200 сотрудников Комбината бытовых услуг, отвечающих за обслуживание канализационной системы, изъявили нежелание вакцинироваться.

Такое заявление мэр Бердска сделал на еженедельном заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции. На совещании обсуждалось исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области о прохождении обязательно вакцинации от коронавируса представителями некоторых профессий. Например, работники администрации и ее подведомственных учреждений.

– Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасное пребывание жителям Бердска на территории города, отказавшиеся от прохождения вакцинации будут отстранены от рабочей деятельности без выплат заработных плах до завершения пандемии или до момента проставления прививок, – говорится на официальном сайте администрации города.

Также мэр поручил замам разработать план работы с учетом отстранения не привитых сотрудников и распределить их обязанности между уполномоченными лицами с надбавками к заработным платам за дополнительную нагрузку.

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