Путин назначил судьей арбитражного суда Новосибирской области Александру Богер из Бердска

Владимир Путин выпустил указ от 8 ноября, согласно которому Бердский мировой судья Александра Богер стала судьей Арбитражного суда Новосибирской области. Такое событие произошло впервые в истории Бердской судебной деятельности. Ранее судьями регионального суда уже становились Наталья Батенева, Николай Плужников, Юлия Деменкова, все они работали в Бердске. В Магаданский облсуд назначен Игорь Ковтунов. А сам председатель горсуда Бердска Павел Яковинов является председателем Совета судей Новосибирской области.
Также согласно указу, определено имя председателя Новосибирского областного суда. Такая должность назначается на шесть лет. Им стала Людмила Симанчева. Она окончила юридический факультет в Томске, затем работала в следствии. В с 1993 года занимала пост судьи в Томском областном суде. А 10 лет назад ее назначили заместителем председателя Иркутского областного суда.
Кроме того был назначен заместитель председателя Центрального районного суда Новосибирска. На должность избрана Мария Стебихова. А Судьей Арбитражного суда Новосибирской области будет Анастасия Смирнова. Также выбрано сразу судей в Новосибирской областной суд: Даниил Илларионов, Марина Лаврентьева, Ольга Никулина и Татьяна Черных. Судьей Заельцовского райсуда Новосибирска Валерия Дятлова, судьей Центрального райсуда Новосибирска - Вероника Авазова.