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В МВД прокомментировали инцидент со стрелявшим в дочь инспектором ДПС

9:15:0011/12/2021
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Мужчину уволили из органов внутренних дел и проведут проверку.

Руководителей стрелявшего инспектора ДПС привлекут к ответственности. Фото: Pixabay.com

В России представители Пресс-службы ГУ МВД России по Московской области прокомментировали инцидент, в котором сотрудник ДПС выстрелил в голову собственной дочери. В ведомстве сообщили, что по результатам медосвидетельствования отец и дочь находились в состоянии алкогольного опьянения. А при досмотре подозреваемого при нем был обнаружен травматический пистолет. Также стало известно, что стрелявший является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, пишет портал "Вести Подмосковья".

– По факту случившегося будут проведены мероприятия, направленные на внутреннюю проверку. Сотрудник, выстреливший в человека, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также он понесет ответственность в соответствии с законодательством. Планируется к строгой дисциплинарной ответственности привлечь его непосредственных руководителей, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Сергиевом Посаде 47-летний инспектор ДПС выстрелил в собственную 20-летнюю дочь, когда они ехали в такси. Родственники ехали домой из местного кафе. Между ними случилась словесная перепалка, после чего мужчина выстрелил в голову дочери. Водитель такси остановил автомобиль, а стрелявший мужчина скрылся с места происшествия. Девочку удалось спасти.

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