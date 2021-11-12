В МВД прокомментировали инцидент со стрелявшим в дочь инспектором ДПС

В России представители Пресс-службы ГУ МВД России по Московской области прокомментировали инцидент, в котором сотрудник ДПС выстрелил в голову собственной дочери. В ведомстве сообщили, что по результатам медосвидетельствования отец и дочь находились в состоянии алкогольного опьянения. А при досмотре подозреваемого при нем был обнаружен травматический пистолет. Также стало известно, что стрелявший является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, пишет портал "Вести Подмосковья".
– По факту случившегося будут проведены мероприятия, направленные на внутреннюю проверку. Сотрудник, выстреливший в человека, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также он понесет ответственность в соответствии с законодательством. Планируется к строгой дисциплинарной ответственности привлечь его непосредственных руководителей, – сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Сергиевом Посаде 47-летний инспектор ДПС выстрелил в собственную 20-летнюю дочь, когда они ехали в такси. Родственники ехали домой из местного кафе. Между ними случилась словесная перепалка, после чего мужчина выстрелил в голову дочери. Водитель такси остановил автомобиль, а стрелявший мужчина скрылся с места происшествия. Девочку удалось спасти.