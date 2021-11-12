Вслед за теплым ноябрем 2021 года в Сибирь придет аномально холодный декабрь: что говорят метеорологи об особенностях зимы 2021-2022

Осень почти закончилась и совсем скоро зима вступит в свои права, однако людям пока не ясно, к каким температурам и погодным условиям себя готовить. С одной стороны прошедшее лето было аномально жарким, что по логике вещей сулит жителям России суровую и холодную зиму. Однако синоптики и метеорологи опровергают это предположение, утверждая, что никакой взаимосвязи между летом и зимой в данном случае нет.
Какой будет погода в России зимой 2021-2022 года?
На текущий момент метеорологи предсказывают сильные снегопады и даже метели уже в конце ноября. Зима будет стремительно набирать обороты, не радуя людей комфортным переходом из одного сезона в другой. Температура воздуха будет стремительно падать, что сильнее всего ощутят на себе жители страны от Екатеринбурга до Кемерово. В остальных Регионах России с температурными показателями все будет в относительной для декабря норме.
Если декабрь не будет радовать Россиян теплой погодой, то январь на его фоне будет самым мягким по температуре месяцем. По его протяжению будет меньше всего наблюдаться каких-либо серьезных изменений погоды, например, практически не будет метелей и сильных снегопадов, однако возможны небольшие ветры.
Февраль порадует теплом жителей России от Калининграда до Брянской области. Погода будет максимально комфортной и солнечной, возможны снегопады и ветры из-за перепадов атмосферного давления в данных областях. В остальных регионах погодные показатели будут в норме для февраля. Возможны редкие понижения температуры.