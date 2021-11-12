Выстрелившего в голову дочери полицейского задержали в Подмосковье: 20-летней пострадавшей сделали операцию

В пятницу Сергиевом Посаде задержали 47-летнего сотрудника полиции, который выстрелил из травматического пистолета в голову своей 20-летней дочери. Стрельба произошла во время конфликта, сообщила официальный представитель управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, в машине между пьяным отцом и его 20-летней дочерью произошла ссора после семейной вечеринки, сообщал "Курьер.Среда". Он выстрелил в девушку из травмата. Пострадавшую доставили в больницу, где ей уже сделали операцию.
Подмосковная прокуратура взяла расследование данного уголовного на контроль.