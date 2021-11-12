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Выстрелившего в голову дочери полицейского задержали в Подмосковье: 20-летней пострадавшей сделали операцию

11:35:2411/12/2021
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Подозреваемому 47-летнему отцу предъявили обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В Подмосковье задержали полицейского, выстрелившего в дочь из травматики. Фото: Vk.com

В пятницу Сергиевом Посаде задержали 47-летнего сотрудника полиции, который выстрелил из травматического пистолета в голову своей 20-летней дочери. Стрельба произошла во время конфликта, сообщила официальный представитель управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в машине между пьяным отцом и его 20-летней дочерью произошла ссора после семейной вечеринки, сообщал "Курьер.Среда". Он выстрелил в девушку из травмата. Пострадавшую доставили в больницу, где ей уже сделали  операцию.

Подмосковная прокуратура взяла расследование данного уголовного на контроль.

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