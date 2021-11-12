Какой сегодня церковный праздник 12 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии
Православные праздники 12 ноября 2021 года
Обретение мощей священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского
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Народные праздники и приметыСиничкин день
Это экологический праздник, который создан по инициативе Союза охраны птиц России. Также по народному календарю в этот день чтят память святого Зиновия Синичника.
Согласно наблюдениям, птицы начинают чувствовать холод и приближаются к жилищам людей. Для них изготавливают и развешивают на деревьях кормушки, в которые кладут лакомства – сало, орехи, зерно. Также в этот день открывают сезон рыбалки и охоты.
По народным традициям в этот праздник женщины гадали. Они подбрасывали хлебные крошки, если на них слетится много птиц, то в доме ждали достаток.
ПриметыВетер длительное время дул в одном направлении, потом изменил его на обратное – к сырой погоде.
Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам.
Снег выпал мелкой порошей – скоро наступят сильные морозы.
Если на Зиновия волки стаями ходят – к голоду, мору или войне.
По небу быстро движутся черные тучи или оно покрывается светло–серыми облаками – к продолжительной непогоде.
Источник: my-calend.ru