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11.11
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Какой сегодня церковный праздник 12 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:2611/11/2021
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По народным традициям в этот праздник женщины гадали. Они подбрасывали хлебные крошки, если на них слетится много птиц, то в доме ждали достаток.

12 ноября - Синичкин день. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 12 ноября 2021 года

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии
Обретение мощей священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского
Святых Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и матери их Елены

Народные праздники и приметы

Синичкин день
Это экологический праздник, который создан по инициативе Союза охраны птиц России. Также по народному календарю в этот день чтят память святого Зиновия Синичника.

Согласно наблюдениям, птицы начинают чувствовать холод и приближаются к жилищам людей. Для них изготавливают и развешивают на деревьях кормушки, в которые кладут лакомства – сало, орехи, зерно. Также в этот день открывают сезон рыбалки и охоты.

По народным традициям в этот праздник женщины гадали. Они подбрасывали хлебные крошки, если на них слетится много птиц, то в доме ждали достаток.

Приметы

Ветер длительное время дул в одном направлении, потом изменил его на обратное – к сырой погоде.
Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам.
Снег выпал мелкой порошей – скоро наступят сильные морозы.
Если на Зиновия волки стаями ходят – к голоду, мору или войне.
По небу быстро движутся черные тучи или оно покрывается светло–серыми облаками – к продолжительной непогоде.

Источник: my-calend.ru

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