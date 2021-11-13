Лунный календарь для зачатия мальчика в декабре 2021: самые подходящие даты

Когда молодая пара начинает планировать рождение ребенка, перед ними встает вопрос: мальчик или девочка? Как повлиять на пол будущего ребенка и есть ли вообще такие способы. Молодые женщины чтобы повлиять на пол будущего ребенка начинают соблюдать определенную диету, например, есть бобовые, мясо и картофель. Некоторые женщины начинают специально поправляться или заниматься спортом. Другие выбирают день зачатия согласно числу пары, по возрасту родителей, рассчитывают подходящее время по японским и немецким системам. Считается, что все эти способы малоэффективны, поскольку никак не влияют на материнский организм, в котором в дальнейшем будет формироваться ребенок.
Для того, чтобы спланировать пол будущего ребенка можно воспользоваться лунным календарем. Всем известно, что Луна влияет на все сферы человеческой жизни и рождение ребенка не исключение.
Благоприятные и неблагоприятные дни в декабре для зачатия мальчика.
Самые удачные дни для зачатия мальчика: 1, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 29, 31 числа. Вероятность зачатия мальчика в эти дни наиболее высокая.
Неблагоприятные дни для зачатия мальчика в декабре: 4, 6, 8, 10, 13, 20, 21, 28 числа. В эти дни рекомендуется воздержаться от зачатия детей, поскольку могут возникнуть негативные последствия для здоровья женщины.
Не стоит прибегать, к порой абсурдным способам, которые советуют в интернете, чтобы зачать именно то пол ребенка, который вы хотите. Воспользуйтесь способом, которым пользовались еще наши бабушки и узнайте, какой день подходит для зачатия мальчика или девочки.