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Магнитная буря 13 ноября 2021: как возникают и почему ухудшается самочувствие в период бурь, рассказываем подробнее

10:45:2711/12/2021,София Мальцева
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При резком ухудшении самочувствия, следует сразу обращаться за медицинской помощью.

Заряженные частицы перед тем как удариться о магнитосферу, достигают ее за несколько часов или дней. Фото: Pixabay.com

Если верить предварительным прогнозам, 13 ноября – последний спокойный день, перед наступающей магнитной бурей. Сегодня ожидается, что волнения магнитосферы не будут выше двух баллов, а до 13.00 по Новосибирску колебания на планете будут на уровне одного балла.

Магнитные бури происходят, когда Солнце испускает вспышки разной мощности. Порой они бывают такой силы, что Земля от них отходит несколько дней. Заряженные частицы, перед тем как удариться о магнитосферу, достигают ее за несколько часов или дней. Они создают на поверхности нашей планеты серьезные колебания, после которых планете приходится долго восстанавливаться – это и называется магнитными или геомагнитными бурями.

Исследования показывают, что геомагнитные бури влияют на технику, радио, электрические сети, и на самочувствие людей.

Они могут негативно воздействовать на страдающих заболеваниями нервной системы, болезнями сердца, стенокардией. Во время высокой солнечной активности чаще происходят сердечные приступы и инсульты.

У многих метеопатов резко скачет давление из-за выброса адреналина и притока крови в магнитные бури. Из-за чего возникает головокружение, головные боли и мигрени с ощущением давления в голове.

При резком ухудшении самочувствия, следует сразу обращаться за медицинской помощью. Также необходимо отложить все физические нагрузки на другой день; отказаться от жирной пищи и пить много воды. А самым эффективным способом станет – прогулка на свежем воздухе, легким шагом.

Как самочувствие у наших читателей:

- Слабость при нормальном давлении. - Непонятное состояние. Усталость и голова болит. - Грудь давит, диафрагма сжимается. - Тревожность и нервоз.

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