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Молитва святой княжне Анне Всеволодовне: читать каждый день при выходе из дома

4:30:4311/15/2021,София Мальцева
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При помощи отца и братьев княжна Анна спустя два года после пострига основала в своем монастыре первую девичью школу.

Анна осмотрела на жизнь в Византии, осмотрела женские монастыри и решила сама сделать подобную обитель на Руси. Фото: Pixabay.com

Старшая дочь великого князя Всеволода Ярославича, Анна известная по церковной истории. В 1086 году постриглась в монахини в построенном ее отцом Андреевском монастыре в Киеве, где и была она первой настоятельницей. Отец ее, великий князь Всеволод Ярославич, который славился своим образованием, обучил дочь чтению еще с маленьких лет и поручал ей переписывать книги. Это значит, что княжна Анна была одной из самых образованных женщин своего времени.

По преданию, еще до пострига в монашество, она приезжала в Царьград, чтобы выйти замуж за греческого императора Константина Дуку, после чего ушла в монастырь, поскольку свадьба не состоялась. Эти западные вести, даже наших историков очень сомнительны, к тому же еще и понижают нашу княжну.

При помощи отца и братьев княжна Анна спустя два года после пострига основала в своем монастыре первую девичью школу. В учебном заведении могли обучаться девушки со всех слоев населения. От боярских дочерей и княжон до дочерей крестьян. Однако ей пришлось снова ездить в Грецию, чтобы привезти учителей. Княжна Анна долгие годы руководила школой и монастырем. Умерла 1113 года и была похоронена в Андреевском монастыре.

16 ноября отмечается день памяти Анны Всеволодовны. Поэтому, православные верующие могут почтить ее молитвой, которую читают специально перед выходом из дома.

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традициимолитвапраздникихристианство.Анна Всеволодовна
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