Магнитные бури в декабре 2021: точные даты, когда метеочувствительным людям нужно соблюдать особую осторожность

В месяце случается не более четырех магнитных бурь, длительность которых может различаться. Бывает, что возмущения длятся несколько часов или дней. В зависимости от мощности вспышки, что производит Солнце. Чем она сильнее, тем быстрее доходит до земли и сильнее ударяет, вызывая длительное геомагнитное колебание.
Магнитные бури считаются негативным проявлением космической погоды, поскольку вызывают сбои в работе электрических устройств, радио и спутников. Кроме того, они могут повлиять на самочувствие некоторых людей – метеозависимых от погоды. Первые негативные симптомы могут начаться до возникновения магнитной бури, во время или после.
Магнитные бури в декабре 2021 года:
1-2 декабря – возмущения дойдут до четырех баллов и будут длиться всего несколько часов, с перерывами.
9-13 декабря – мощность и длительность бурь будет максимальной в этом месяце. Сила магнитного возмущения достигнет семи баллов — самой высокой отметки, которой достигала за последние годы мощность геомагнитной бури.
21-26 декабря – еще одно длительное геовозмущение, которое будет с небольшими перерывами и не достигнет выше шести баллов по своей силе.
Следует отметить, что это лишь предварительный прогноз, который основан на опыте прошлых лет. Невозможно за месяц до бури узнать, когда она случится, поскольку солнечные вспышки случаются непредсказуемо и доходят до нашей планеты за несколько часов.
В период опасной обстановки, необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Необходимо приложить усилия, чтобы снизить влияние. Для начала нужно изменить свой рацион. Есть здоровые продукты, исключив алкоголь и плохие жиры: жареное и сладкое. Есть больше овощей и фруктов, и пить больше чистой воды. Кроме того, снизив курение или исключив его полностью, можно избавиться от бессонницы. Чтобы успокоиться, заварите себе травяной чай. Лучше всего воздействует сбор с добавлением ромашки, мелиссы, мяты, чабреца.