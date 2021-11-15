Выплату 10 000 рублей готовят семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может озвучить решение в декабре на большой пресс-конференции

Жители всей страны рассчитывают на новую поддержку от государства перед Новым годом-2022. Мечты могут воплотиться в реальность благодаря профициту бюджета России. Речь идет о выплате 10 000 рублей семьям на каждого ребенка от Пенсионного фонда уже в декабре 2021 года.
Как сообщают аналитики России, основывая свои выводы на том, что на ноябрь 2021-го годовой профицит федерального бюджета перешагнул отметку в 2,1 триллиона рублей. Сумма будет повышаться, ведь до конца года еще полтора месяца. И если раньше власть аргументировала отказ в единовременной выплате россиянам по причине ограниченного бюджета, то в этом году с деньгами все в порядке.
Кроме того, Министерство финансов обнародовало информацию о том, что федеральный бюджет России в конце 2021 года 100% будет профицитным. Иными словами, в бюджете федеральной казны окажутся невостребованные деньги. При этом бюджет РФ увеличился благодаря поступлениям из налоговой службы в размере чуть выше 13 триллионов рублей, а 5 триллионов рублей поступили в бюджет от таможенной службы. Стоит отметить, что в последний раз россияне получали по 10 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет с августа по декабрь 2021 года.
Предполагается, что выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка президент России Владимир Путин анонсирует уже в декабре 2021 года. Именно в декабре должна состояться большая пресс-конференция главы государства. Напомним, впервые большая пресс-конференция президента России состоялась в 2001 году по решению Владимира Путина. И вот, уже на протяжении 20 лет президент в прямом эфире отвечает на вопросы представителей СМИ. Так сложилось, что в само начале пресс-конференции Путин объявляет главные экономические и социальные показатели. уже после отвечает на каверзные вопросы журналистов.